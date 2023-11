Verstappen critica a la F1 y pide educar a los fans que van de fiesta

Verstappen, tricampeón de F1, ha sido especialmente franco y crítico con el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, que considera que es "99% espectáculo" y "1% un evento deportivo".

También dijo que comparar un circuito que incorpora el famoso Strip con una pista callejera histórica como Mónaco es comparar la emblemática competición de fútbol "Champions League" con la "Liga Nacional".

El piloto de Red Bull, que fue el tercero más rápido en la sesión de clasificación, pero que saldrá segundo en la carrera ya que Carlos Sainz cumplirá una sanción de 10 puestos en la parrilla, también cree que la serie debe hacer más para vender el automovilismo a los aficionados que asisten a las carreras, en lugar de permitir que los conciertos y otros espectáculos acaparen la atención.

"Cuando era pequeño, lo que me enamoraba era la emoción del deporte y no el espectáculo que lo rodeaba. Como corredor de verdad, eso no debería importar".

"Un coche de Fórmula 1 en un circuito urbano no cobra realmente vida. No es tan emocionante. Creo que se trata más de circuitos de verdad. Cuando vas a Spa, Monza, este tipo de lugares, tienen mucha emoción y pasión".

"Ver a los aficionados allí es increíble. Cuando me subo al coche, me enciendo. Me encanta conducir en este tipo de lugares".

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Verstappen añadió que la F1 no estaba haciendo lo suficiente para promocionar la competición deportiva y que, en cambio, se está apoyando demasiado en "espectáculos aleatorios por todas partes".

Y continuó: "Entiendo que los aficionados, necesitan quizás algo que hacer también alrededor de la pista. Pero creo que es más importante hacerles entender lo que hacemos, como deporte".

"La mayoría sólo viene a divertirse, a beber, a ver tocar a un DJ o a una actuación. Yo puedo hacer eso en todo el mundo. Puedo ir a Ibiza, emborracharme y pasármelo bien. Pero eso es lo que pasa (en las carreras)".

"La gente viene y se convierte en fan, ¿de qué? Quieren ver a su artista favorito, tomarse unas copas con sus amigos y salir a divertirse como locos. Pero en realidad no entienden lo que hacemos y lo que nos jugamos".

"Si el deporte se centrara más en este tipo de cosas y explicara más lo que hace el equipo a lo largo de la temporada, lo que está consiguiendo, para qué está trabajando, este tipo de cosas".

"Creo que es mucho más importante fijarse en eso que tener todos estos espectáculos aleatorios por todas partes. Para mí, no es lo que más me apasiona".

"Me gusta la pasión y la emoción en este tipo de lugares. Me encanta Las Vegas, pero no conducir un F1".

