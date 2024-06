Verstappen igualó a la milésima el sábado en Montreal el tiempo de la pole position con George Russell, de Mercedes, pero será el británico quien tendrá la mejor posición de salida este domingo por haberlo marcado antes que el neerlandés.

Pero pese a haber sido virtualmente el más veloz de la definitiva Q3, Verstappen dejó en claro que había poco que celebrar en Red Bull Racing con su resultado en el Circuito Gilles Villeneuve.

"Por nuestra parte, todo el fin de semana ha vuelto a ser un poco complicado. Hemos vuelto a tener demasiados pequeños problemas. Mercedes es muy rápido este fin de semana, así que el segundo puesto es un buen resultado para mí. Si nos fijamos en los tiempos por vuelta, en la Q3 estuvieron exactamente igualados, pero Mercedes fue tres décimas más rápido en la Q2. Por eso creo que Mercedes aún tenía mucho que ganar", comentó Verstappen al momento de comenzar a analizar la jornada.

Cuando se le preguntó qué necesita Red Bull para tener fines de semana más limpios, y se señaló que el inconveniente en la unidad de potencia del viernes era algo que quizás podría suceder, Verstappen fue contundente: "Bueno, en realidad no debería pasar".

Y continuó: "Creo que vigilamos todo de cerca como siempre hacemos, pero a veces tienes un período en el año en el que las cosas no van bien durante un tiempo. Entonces surgen todos estos pequeños problemas. Tenemos que intentar que no vuelva a ocurrir. Todo el mundo lo sabe y uno siempre intenta evitarlo, pero en este momento las cosas no van tan bien", advirtió.

Sergio Pérez, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, en el pitlane de Montreal. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El fin de semana en Canadá sumó a Mercedes a la pelea delantera en una temporada donde Red Bull ya se vio desafiado –y vencido- por Ferrari y McLaren. Verstappen siente que eso puede estar relacionado con el circuito, pero insistió en que su equipo debe mejorar y puso a la eliminación de Sergio Pérez en la Q1 como un ejemplo de las dificultades con el coche.

"Creo que también depende un poco de la pista. Pero tenemos que asegurarnos de que podemos volver a estar en cabeza como equipo. De momento estamos muy apretados, pero las cosas son un poco más difíciles para nosotros. También se puede ver en la Q1 con Checo. De alguna manera, es muy difícil que nuestro coche se sienta cómodo. Parece que en otros equipos es un poco más fácil", dijo.

Verstappen al menos encontró consuelo en estar detrás de un Mercedes y no de un Ferrari, ya que el equipo italiano se encuentra más cerca en los puntos, especialmente después de su 1-2 en Mónaco hace dos semanas.

"Estoy contento de que sea Mercedes y no Ferrari, porque Ferrari está más cerca de nosotros en el campeonato. Pero al fin y al cabo, tenemos que concentrarnos en nosotros mismos y hacer que las cosas salgan bien, porque no puedes confiar en la competencia", finalizó.