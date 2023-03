Verstappen cree que "debería haber ganado" el GP de Arabia de F1

Cargar reproductor de audio

Un fallo en el eje de transmisión en la Q2 hizo que Verstappen tuviera que empezar la carrera desde la 15º posición el domingo en Yeda.

Aprovechó la impresionante ventaja de ritmo de Red Bull Racing para terminar segundo detrás de su compañero de equipo Sergio Pérez, marcando el récord de vuelta en el giro final para quitarle al mexicano el punto de vuelta extra y sostener así el liderato del campeonato por solo una unidad.

Pero aunque Verstappen limitó el daño y retuvo el primer puesto en el campeonato, todavía estaba descontento por perder una oportunidad de ganar y sintió que Red Bull debe mejorar para evitar más problemas de fiabilidad.

"Tenemos que hacerlo mejor como equipo, no podemos tener problemas como estos", dijo Verstappen a la cadena neerlandesa Viaplay.

"De lo contrario, esta habría sido una carrera muy diferente para mí. Al final limitamos un poco los daños, pero debería haber ganado aquí".

El ataque de Verstappen a Pérez se vio obstaculizado por nuevos problemas en el eje de transmisión en las últimas etapas de la carrera.

El neerlandés inicialmente presionó más de lo que el equipo se sentía cómodo, pero finalmente cedió y puso fin a sus esperanzas de superar a Pérez, centrándose en el punto de la vuelta rápida en su lugar.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Foto de: Red Bull Content Pool

Preguntado sobre su carrera en la conferencia de prensa posterior y si había imaginado llegar en el podio luego de iniciar 15º, Verstappen reconoció que el segundo puesto era "lo máximo posible siendo realistas".

"Al principio, en las primeras vueltas era muy difícil seguir a los coches por ser un circuito urbano, las curvas rápidas, los muros muy cerca, tienes una especie de efecto de viento de cola. Y el coche está un poco por todo el lugar".

"Después de unas vueltas, todo empezó a asentarse un poco mejor, y pude adelantarlos uno a uno. Entonces el ritmo era bueno. El safety car, por supuesto, me ayudó un poco a volver a la carrera. Pero incluso con eso y la reanudación pierdes demasiado tiempo con 'Checo', por ejemplo. Así que, una vez que me puse en la segunda posición, había una diferencia bastante decente, digamos así, en una pista en la que no hay mucha degradación (de neumáticos). Así que intenté, por supuesto, reducir un poco la diferencia. Pero entonces, en un momento dado, tuve de nuevo, estas vibraciones en el eje de transmisión, en la parte trasera".

"El equipo no podía ver nada, pero estoy bastante seguro de que había algo raro en el equilibrio desde que la vibración comenzó a aparecer. Así que, en un momento dado, hice los cálculos, y yo no habría sido capaz de cerrar esa brecha hasta el final con sólo diez vueltas para el final. Pensé que es más importante conformarse con la segunda posición y no tener problemas con el coche", finalizó.

