Verstappen: Contento con el segundo puesto en Zandvoort, hay que ser realistas

Un tricampeón del mundo como Max Verstappen aspira claramente a la pole y a la victoria, pero en determinadas ocasiones también es importante saber mirar el vaso medio lleno y encontrar lo positivo. El holandés cerró la clasificación exactamente con esta mentalidad, conformándose con un segundo puesto que le situaba por detrás de su rival más directo, Lando Norris, pero que también le colocaba por delante del otro McLaren pilotado por Oscar Piastri.

Ahora mismo, después de un viernes que había dado de todo menos seguridad, una primera fila puede ser un resultado valioso para Red Bull. Al final del viernes, Verstappen no había ocultado que el primer día en Zandvoort aún no había dado las respuestas que esperaba, debido a un coche que aún no estaba equilibrado.

El trabajo nocturno ayudó a que el coche estuviera más calmado y, como suele ocurrir, el equipo fue en la dirección correcta del viernes al sábado tratando de interpretar los datos recogidos en pista al final del primer día. Este trabajo ayudó a encontrar un coche más equilibrado, sobre todo porque había un excesivo subviraje tras las dos sesiones de entrenamientos libres, pero no fue suficiente para batir a Norris, que se sacó de la chistera una vuelta preciosa al final.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"A lo largo de la clasificación nos ha faltado un poco de ritmo, he intentado hacerlo lo mejor posible, pero aun así estoy muy contento de estar en la primera fila. Es muy difícil con el viento, con estas rachas que vienen, cada vuelta es diferente, así que no puedes tomar una referencia. Estoy contento con el segundo puesto, después de lo de ayer es un buen resultado", dijo Verstappen al final de la clasificación.

Como se explicó ayer, el Red Bull hizo de las curvas rápidas del segundo sector su punto fuerte, pero las dificultades en los sprints y, más concretamente, en el paso y salida de las curvas lentas, entre ellas la 10 y la chicane 11-12 donde hay que intentar atacar los bordillos, pesaron en el enfrentamiento con Norris.

"El equilibrio es el que es en este momento, no es el coche más fácil de conducir, las curvas 11 y 12 eran un poco difíciles, pero el resto de la vuelta no fue mal. Ya veremos, esperemos que mañana el coche esté bien".

Está claro que la esperanza en este momento es intentar adelantar a Norris en la salida, tratando de colocarse detrás del británico y liderar la carrera al menos en el primer stint. Verstappen aún debería tener un juego de neumáticos blandos guardado entre la tercera práctica y la clasificación, pero sabe que no será fácil batir a los McLaren: "Me gustaría intentar ganar, pero cuando estás a más de tres décimas en la clasificación, creo que tenemos que ser realistas, simplemente intentaré hacer una buena carrera mañana".