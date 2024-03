Verstappen defiende a su padre tras criticar a Horner: "No es un mentiroso"

Jos Verstappen soltó una bomba la noche del Gran Premio de Bahréin cuando lanzó un ataque público contra Horner, sugiriendo que necesitaba dimitir por el bien del equipo.

En declaraciones al periódico The Daily Mail, Verstappen dijo: "Aquí hay tensión mientras él siga en su puesto".

"El equipo está en peligro de desintegrarse. No puede seguir así. Explotará. Se está haciendo la víctima, cuando es él quien causa los problemas".

Estas declaraciones se produjeron tras una investigación sobre el comportamiento de Horner a raíz de la una denuncia de una empleada de Red Bull.

Después de una investigación de ocho semanas, Horner fue absuelto de cualquier delito, pero el asunto no terminó debido a filtraciones anónimas de supuestas pruebas que se dieron a conocer en un intento de tratar de forzar su salida.

Aunque el propio Max Verstappen no ha llegado a apoyar la opinión de su padre de que Red Bull está en peligro si Horner sigue a bordo, tampoco se ha distanciado totalmente de lo que se dijo.

Cuando se le preguntó si creía que su padre se arrepentía de sus comentarios, Verstappen dijo: "No le he preguntado eso. Creo que por lo que lo conozco, por supuesto, de cuando yo ya estaba en el karting, siempre ha sido muy franco. No es un mentiroso, eso seguro".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Shameem Fahath

Verstappen ha recalcado que no quería tomar partido en el asunto, pero consideró que no es raro que haya diferencia de opiniones dentro de las organizaciones sobre cómo deberían funcionar las cosas.

"Creo que todo el mundo en general, incluso si tienes discusiones o no, siempre hay cosas que se pueden solucionar en general", dijo.

"De todos modos, creo que todo el mundo es lo suficientemente hombre y respetuoso con los demás, en ese sentido".

"No siempre estoy de acuerdo con todo lo que ha pasado, sólo en general en la F1, y por eso a veces es bueno tener una discusión sobre las cosas".

"A veces puedes estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Eso es también lo que pasa en una relación".

Aunque los comentarios de Jos han desatado la polémica, Verstappen asegura que no quiso meterse demasiado en el asunto, y prefirió centrarse en lo que ocurría en pista.

"Mi padre y yo, estamos muy unidos, nos llamamos todos los días, aunque él no esté, o lo que sea", dijo el triple campeón del mundo.

"Pero por otro lado, también, ya sabes, no soy el tipo al que le gusta hablar mucho de ciertas cosas. Sólo quiero centrarme en la conducción. Y si hay algún problema, intentamos resolverlo dentro del equipo".

