Verstappen dejará la F1 “si las nuevas reglas de 2026 no son divertidas”
Verstappen ha reiterado que su futuro en la Fórmula 1 dependerá de su disfrute de la nueva normativa más que de sus obligaciones contractuales con Red Bull.
El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen ha subrayado que su deseo de cumplir su contrato con Red Bull en 2028 dependerá de si disfruta o no de la próxima generación de coches.
La F1 cambia radicalmente de reglamento el año que viene, con un énfasis mucho mayor en el componente eléctrico de la unidad de potencia. Además de la división casi al 50% entre motores eléctricos y V6 turbo, la F1 también dejará de depender de los coches con efecto suelo, reducirá drásticamente la carga aerodinámica e introducirá alerones móviles para aumentar la velocidad en línea recta.
Los pilotos de F1 se han mostrado reacios a elogiar la nueva normativa tras probar los primeros modelos por ordenador en los simuladores de sus equipos, aunque se espera que el producto final esté mucho más desarrollado que lo que los equipos han estado probando en una fase anterior.
Pero Verstappen, que ha firmado con Red Bull por otras tres temporadas -a la espera de varias cláusulas de salida- dice que está listo para alejarse de la serie si no disfruta de la nueva generación de maquinaria.
"Mi contrato se extiende hasta 2028, pero dependerá de las nuevas reglas en 2026, y si son agradables y divertidas", dijo a PA sobre su futuro en la F1. Si no son divertidas, entonces no me veo por aquí".
"Ganar siete títulos no está en mi mente. Sé que hay tres años más después de éste, así que podría ser posible, pero no es algo que tenga que hacer antes de dejar el deporte. Puedo dejar el deporte fácilmente mañana".
Verstappen ya ha expresado su deseo de pasarse a las carreras de resistencia después de su carrera en la F1, con la esperanza de estar en la parrilla de las 24 Horas de Le Mans con su propio equipo, que actualmente corre con coches GT3 por Europa.
A principios de este año, debutó en la resistencia en el circuito alemán de Nordschleife, con vistas a competir en las 24 horas. También quiere contribuir a acercar a los pilotos de simulación al automovilismo real. Pero aunque mantiene abiertas sus opciones para 2028 y más allá, descarta tomarse un año sabático y volver a la F1 más adelante.
"Tengo muchas otras pasiones; otras categorías de carreras, quiero pasar más tiempo con la familia, y vivir de mi propio horario", dijo el piloto de 28 años. "Y en mi mente, sé que si cierro el capítulo, está cerrado. No me veo parando y volviendo. Una vez que paro, paro de verdad".
Los entrenamientos para 2026 comienzan a finales de enero con un shakedown privado en Barcelona, seguido de dos pruebas de tres días en Bahréin antes de que la temporada arranque en Australia el 8 de marzo.
