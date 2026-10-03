Verstappen revela su deseo relacionado con Valentino Rossi antes de correr en GT3 en Portimao

El cuatro veces campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, afirma que espera evitar un duelo en pista con Valentino Rossi cuando ambos compartan por primera vez la parrilla de salida de la GT3 en Portimão.

De cara al fin de semana de carrera de F1 en el Circuito Internacional de Sepang, Verstappen confirmó que competiría en la última prueba de la temporada de la GT World Challenge Europe Cup en Portimão , en Portugal. En medio de dos triples citas de F1, Verstappen correrá durante siete fines de semana consecutivos.

La participación del holandés le reunirá con el nueve veces campeón del mundo de motociclismo, Rossi, en la misma carrera. Tras retirarse del motociclismo a finales de 2021, Rossi ha competido en la GT World Challenge Europe Cup, la 24H GT Series y el Campeonato del Mundo de Resistencia.

En declaraciones a los medios tras conseguir la pole position en el Gran Premio de Sepang, se le preguntó a Verstappen si la perspectiva de competir contra Rossi añadía un atractivo extra al fin de semana de carrera.

"Sí, espero poder verlo", explicó Verstappen. "Es un tipo genial, así que espero poder charlar con él. Quiero decir, está bien, pero no espero verlo en la carrera, así que eso suele ser una buena señal.

"De hecho, espero no ver a nadie, simplemente estar delante y hacer un buen trabajo. Pero nunca se sabe. La parrilla es muy competitiva, así que estoy deseando afrontar el reto.

"Es muy diferente a la Fórmula 1, pero me encanta. Quiero decir que ya tuve mi primera toma de contacto este año en el Nordschleife, y Portimão es un circuito genial para pilotar. Así que simplemente voy a disfrutarlo y, por supuesto, como equipo, intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir un buen resultado".

La última prueba de la temporada de la GT World Challenge Europe Cup tendrá lugar del 16 al 18 de octubre.