¿Verstappen desafió a Red Bull por temor a que Pérez se acerque?

Red Bull Racing disfrutó de un dominio total el último domingo en el Gran Premio de Bahréin, donde Verstappen se impuso en la primera carrera de la temporada seguido de Sergio Pérez para sellar un 1-2 de la escudería de Milton Keynes.

Y si bien todo se desarrolló en armonía, hubo una comunicación por radio que no apareció en la transmisión oficial de televisión pero que muestra cómo vive Verstappen cada momento de competición al volante del RB19.

El piloto neerlandés se encontraba cómodamente al frente de la carrera en la vuelta 38 después de haber cumplido su segunda y última detención en los pits cuando Gianpiero Lambiase, su ingeniero de carrera, le informó que Charles Leclerc, quien iba tercero con su Ferrari, se encontraba a 23 segundos y le indicó que simplemente se enfocara en "llevar el coche a casa". En otras palabras, ir hasta el final y nada más.

En la vuelta siguiente, sin embargo, comenzó un cruce entre piloto e ingeniero cuando Lambiase le indicó el tiempo de vuelta deseado para la parte final de la carrera, pero Verstappen dijo que lo haría sólo si "Checo" Pérez también lo hacía, aunque sin nombrar directamente al mexicano.

Lambiase: "OK, 37.0 (de tiempo de vuelta en referencia a 1m37s0) por favor, Max. Leclerc está en 37.2".

Al no recibir respuesta, más adelante en la vuelta Lambiase insistió: "El objetivo entonces es 37.0".

Unos segundos después llegó la respuesta del bicampeón mundial: "No tengo problema en ir más lento, pero si todos van más lento". Lambiase, por su parte, no tardó en explicarle: "No hay lucha en este momento, Max. 37.0, por favor".

Verstappen cerró el giro 39 en 1m36s446, lo que provocó que Lambiase volviera a la radio ya molesto con la situación: "Max, estás viendo +.7 en el dash. Me voy a aburrir de esto, así que por favor hazlo".

Verstappen no emitió palabra en la radio, pero su siguiente tiempo fue de 1m36s942 y luego llegaría la neutralización de la carrera con Virtual Safety Car por el retiro de Leclerc. Al regresar la bandera verde, el neerlandés marcó 1m36s890 y después 1m36s236, lo que motivó otra intervención de Lambiase en el giro 44: "37.0 recuerda, Max. 37.0". Al no recibir respuesta, insistió: "Confirma 37.0".

Nunca hubo palabra de Verstappen al respecto, pero sí habló a través de los tiempos, ya que a partir de ahí sus siguientes cinco vueltas rondaron entre 1m37s0 y 1m36s700.

¿Qué sucedió del lado de "Checo" Pérez?

Después de parar en los pits por segunda vez para cambiar blandos por duros, Pérez recibió de parte de Hugh Bird, su ingeniero de carrera, la información de los tiempos de vuelta de Leclerc y el objetivo planteado por Red Bull.

"Leclerc está haciendo 37.1. El objetivo es 37.0. Max tiene el mismo objetivo: 37.0", dijo Bird al mexicano, quien a diferencia de su compañero se limitó a responder: "Copiado".

Sin embargo, Pérez sí tuvo un par de intervenciones en la radio en las siguientes vueltas para preguntar a su equipo si irían por la vuelta rápida de la carrera para sumar un punto extra.

Su primer comentario al respecto llegó en la vuelta 43, donde no recibió una respuesta afirmativa, y luego volvió sobre el tema en la 46, cuando Bird le indicó: "Ningún coche está yendo por la vuelta rápida. Gasly la tiene con un juego nuevo de blandos por el momento".

