Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Verstappen molesto por dos problemas recurrentes en Red Bull: "¡Deberíamos usar lenguaje de señas!"

Verstappen concluye que demasiadas pequeñas cosas salieron mal en Austin, describiendo las salidas de Red Bull como "consistentemente una m**rda", mientras que tanto él como Isack Hadjar volvieron a tener problemas de radio

Ronald Vording

Publicado: 26 oct 2026, 13:08

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Max Verstappen consiguió en Austin su décimo podio de la temporada 2026 de Fórmula 1, el sexto consecutivo desde su accidente en Zandvoort. Es una estadística impresionante, aunque hizo poco para satisfacerlo en el Circuit of the Americas.

El sábado, el ritmo parecía estar ahí para conseguir la pole position —al menos a juzgar por la impresionante vuelta de Verstappen en la Q2—, pero perdió agarre de forma inexplicable en la Q3. Según lo visto en las prácticas, su ritmo de carrera todavía parecía lo suficientemente bueno como para luchar por la victoria, pero, de acuerdo con Verstappen, demasiadas pequeñas cosas salieron mal durante la carrera.

"Fue bastante frustrante, para ser honesto, simplemente no fue una carrera realmente buena para nosotros", dijo Verstappen en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

Por qué la reciente fortaleza de Red Bull se convirtió en una debilidad en Austin

Esa frustración surge en parte de problemas que vienen complicando a Red Bull desde hace tiempo y en parte de decisiones específicas de esta carrera que finalmente salieron mal.

"En retrospectiva, por supuesto, es muy fácil decirlo, pero por la razón que sea, los compuestos más blandos no estaban funcionando realmente tan bien hoy. Luego también, creo que la forma en que usamos nuestros neumáticos fue equivocada, el orden de los stints.

"Creo que en un momento quedó bastante claro que quienes estaban con los compuestos más duros encontraban mucho agarre, así que supongo que no reaccionamos realmente a eso. Probablemente nos aferramos un poco demasiado a nuestra creencia de las últimas dos carreras, donde los compuestos más blandos fueron los más rápidos. Pero claramente aquí eso no funcionó".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

En los últimos fines de semana de carrera, esa había sido una de las áreas en las que Red Bull marcó la diferencia. El RB22 había sido particularmente bueno gestionando los neumáticos más blandos y manteniéndolos vivos en la ventana correcta de funcionamiento, pero en Austin ocurrió lo contrario, como también admitió después de la carrera el jefe del equipo, Laurent Mekies.

Verstappen también se quejó por la radio del equipo de problemas relacionados con la unidad de potencia, a lo que el equipo respondió con algunas sugerencias de freno motor.

"Además de la estrategia, tuvimos demasiados problemas con la unidad de potencia, donde simplemente había un comportamiento muy inconsistente en las curvas. En cada vuelta y en cada curva, el comportamiento era diferente", dijo Verstappen.

"No puedes construir un ritmo, no puedes construir ningún tipo de consistencia en el coche. Y después también tuve una parada en boxes lenta, así que sí, demasiadas cosas hoy que simplemente no salieron bien".

Dos problemas recurrentes siguen complicando a Red Bull

Mientras que los problemas de estrategia y de la unidad de potencia fueron específicos de esta carrera, hay otros dos factores con los que Red Bull viene lidiando durante todo el año: la comunicación por radio y las malas salidas. Respecto a esto último, Verstappen explicó que su salida en Austin no fue tanto mala como simplemente acorde al promedio de Red Bull este año, que ha estado de forma constante por debajo de lo esperado.

"No perdí una posición, así que no fue tan mala. Es normal. Mi salida fue normal, simplemente consistentemente una mie**", dijo Verstappen, deteniéndose antes de terminar la última palabra para evitar decir una grosería durante la conferencia de prensa de la FIA.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La comunicación por radio también se ha convertido en un problema recurrente. En Singapur, su ingeniero de carrera habitual, Gianpiero Lambiase, no podía escuchar a Verstappen, lo que los obligó a cambiar a una comunicación codificada. Mekies dijo posteriormente que Red Bull se estaba tomando el problema muy en serio y quería encontrar una "solución sólida", pero esa solución evidentemente todavía no se había materializado en Austin.

En el extremadamente bacheado Circuit of the Americas, tanto Hadjar como Verstappen tuvieron problemas de comunicación con el equipo. En el caso de Verstappen, no podía escuchar a Tom Hart, quien lo reemplazaba como ingeniero de carrera este fin de semana para comenzar a construir su relación de trabajo de cara al futuro.

"No es la segunda vez. Ya es, no sé cuántas veces este año. ¡Quizás deberíamos empezar a comunicarnos en lenguaje de señas! Probablemente también sea más barato", bromeó Verstappen.

"Pero sí, es un desastre. Es realmente frustrante, para ser honesto".

En conjunto, todos estos contratiempos hicieron que Red Bull no pudiera extraer todo el potencial del RB22 en Texas. Integrantes del equipo reconocen que Kimi Antonelli también tuvo ventaja en términos de ritmo puro, aunque la frustración de Verstappen surge principalmente del hecho de que Red Bull ni siquiera alcanzó el nivel al que apuntaba.

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