Verstappen ya no hablará más con Netflix para Drive to Survive

El líder del Mundial, Max Verstappen, ha acusado a los creadores de la serie de Fórmula 1 de Netflix, Drive to Survive, de manipular deliberadamente ciertas declaraciones y ha declarado que ya no estará disponible para entrevistas durante el rodaje de su cuarta temporada.

La nueva temporada de la serie documental se está rodando durante este año y se estrenará probablemente a principios de 2022. La Fórmula 1 espera aumentar su popularidad, especialmente en el mercado estadounidense y las cifras de las primeras temporadas demuestran un éxito comercial.

Al mismo tiempo, los productores han tenido que soportar a menudo las críticas por sobredramatizar ciertas situaciones y crear la impresión de rivalidades que no existen en absoluto. El mejor ejemplo fue el retrato de los dos compañeros en McLaren, Lando Norris y Carlos Sainz, durante la temporada 2020.

Uno de los mayores partidarios de la colaboración con Netflix es el director general de McLaren, Zak Brown, que es estadounidense. Para él, ciertas distorsiones forman parte de esa producción.

Verstappen, en cambio, lo ve de forma muy diferente. "Entiendo que hay que hacerlo para aumentar la popularidad en Estados Unidos", dijo Verstappen a Associated Press respecto a la producción de la serie documental, pero aclara: "Desde el punto de vista del piloto, no me gusta formar parte de ella."

Y en los últimos compases de la batalla por el título con Lewis Hamilton, precisamente, Verstappen tampoco hablará ante las cámaras de Netflix.

"Se han inventado una rivalidad que en realidad no existe", aclara el piloto de Red Bull.

El piloto de 24 años explicó que ciertas declaraciones suyas de entrevistas de principios de temporada se habían colocado en situaciones que no había comentado en absoluto. Además, Verstappen también criticó a los productores por distorsionar la realidad.

"Por eso decidí no participar más y no dar entrevistas desde entonces, porque así tampoco pueden mostrar nada. No me gusta el dramatismo, quiero hechos y cosas que pasen de verdad", aclara.

Verstappen cree que en la nueva temporada de Drive to Survive, a pesar de su boicot, la situación se interpretará como que hubo una intensa rivalidad entre él y Hamilton.

"Nos chocamos una vez cuando íbamos caminando, así que probablemente eso estará ahí", soltó.