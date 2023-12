Verstappen elige sus mejores y peores carreras de 2023

Verstappen y Red Bull Racing aplastaron a la competencia al ganar respectivamente 19 y 21 de las 22 carreras de la temporada, lo que significa que el neerlandés tenía un montón de victorias destacadas para elegir cuando se sentó con Motorpsort.com para elegir sus mejores y peores fines de semana de carreras del año que está por terminar.

Después de pensarlo detenidamente, el triple campeón del mundo respondió: "Creo que Spa volvió a ser un fin de semana muy fuerte. Probablemente Japón fue muy fuerte, desde la primera vuelta fue increíble pilotar".

"Miré la pantalla y pensé: 'Muy bien, es un buen comienzo'. En cuanto al balance, probablemente la clasificación de Japón fue realmente agradable para conducir".

El fin de semana de Verstappen en Suzuka destaca porque estuvo inmediatamente en el ritmo desde el inicio de los entrenamientos libres y estuvo por encima de la competencia a través del famoso sector uno de las Eses.

Frente a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que representaron la mayor amenaza para Red Bull ese fin de semana, Verstappen sacó inmediatamente dos décimas en la Q3 y luego siguió marcando sectores púrpura para terminar con una impresionante diferencia de seis décimas de ventaja sobre Piastri.

En la carrera del domingo también fue hasta medio segundo más rápido que nadie en el tramo revirado de la primera parte del circuito.

Verstappen arrasó el domingo y ganó con 19 segundos de ventaja sobre Norris y 36 sobre Piastri, con Ferrari y Mercedes a más de 40 segundos.

Curiosamente, Verstappen no eligió Singapur, la única carrera que Red Bull no ganó, como su peor fin de semana del año.

Red Bull se perdió en los baches del circuito urbano, y Verstappen terminó quinto tras iniciar en la 11º posición de la parrilla. Su compañero de equipo, Sergio Pérez, avanzó de forma similar desde la 13ª posición hasta una modesta octava.

"El peor fue Bakú", dijo Verstappen. "No estaba contento con cómo iba todo".

Foto: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing

"En Singapur no íbamos bien y probablemente también cometimos algunos errores con la puesta a punto. Fue un poco desordenado. Para mí, Singapur no sucedió en cierto modo. Ese no lo cuento".

En Azerbaiyán, Verstappen fue superado en la pole por dos décimas por Charles Leclerc, y después de clasificarse y terminar tercero en la carrera sprint, pasó a terminar segundo en el gran premio detrás de "Checo" Pérez.

Aunque sobre el papel la carrera estuvo lejos de ser desastrosa, Verstappen dijo que fue la peor que había sentido en el RB19.

Por ello, aprovechó la segunda mitad de la carrera de Bakú para experimentar con opciones de reglaje en el volante, que luego le dieron resultados útiles para aplicar más adelante a lo largo de la temporada.

"Quizá no fue el mejor stint de mi vida, pero también fue porque estaba probando muchas herramientas (cambios) entre la inclinación de los frenos, el diferencial y el freno motor", explicó.

"Además, el coche era muy nuevo y se trataba de un circuito urbano con curvas de 90 grados".

"Por eso creo que fue un poco inestable durante todo el stint, pero el final del stint fue realmente muy fuerte, donde creo que ya había dañado mis neumáticos bastante mal desde el principio tratando de pasar".

Cuando terminé la carrera, me dije: "OK, no he ganado la carrera, pero he aprendido mucho para las próximas".

