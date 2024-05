Verstappen: La victoria de Norris en el GP de Miami de F1 no será la última

Norris superó a Verstappen por siete segundos en la bandera a cuadros después de beneficiarse de hacer su única parada en boxes bajo un coche de seguridad -a diferencia de sus rivales- tras un choque entre Kevin Magnussen y Logan Sargeant.

Verstappen había ganado los dos anteriores Grandes Premios de Miami y era el líder este domingo, pero ya había hecho su parada en boxes cuando llegó el coche de seguridad. Antes había provocado él mismo un Virtual Safety Car al golpear y mover de su lugar el bolardo en la curva 15, y admitió que tuvo problemas para hacer girar su coche durante la carrera.

Fue solo la segunda vez que Verstappen fue derrotado en 2024, después de haberse retirado del GP de Australia ganado por Carlos Sainz debido a un problema de frenos.

"Ganas, pierdes", dijo Verstappen al terminar la carrera. "Creo que todos estamos acostumbrados a eso en las carreras, ¿verdad?"

"Hoy ha sido un poco complicado. Creo que ya en los (neumáticos) medios, no me sentí fantástico. Nos estábamos alejando (al frente), pero no como deberíamos".

"Y cuando hicimos la parada en boxes y escuché los tiempos que estaba haciendo McLaren, pensé: "'Vaya, es muy rápido'".

"Una vez que cambiaron al neumático duro, tenían más ritmo, y especialmente Lando, estaba volando".

"Fue increíblemente difícil para nosotros en ese stint. Pero si un mal día es ser segundo, lo acepto".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, con un bolardo en su suspensión. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Y estoy muy contento por Lando. Ha tardado mucho en llegar. Y no va a ser la última, así que sí, definitivamente se lo merece hoy".

Cuando se le preguntó si el coche actualizado de McLaren reflejaba su verdadero ritmo, respondió: "¡Espero que no!"

"Quiero decir, vinieron con una actualización. Sí, seguro, parece que funciona. Así que tenemos un poco de trabajo que hacer por nuestra parte".

"Definitivamente, no ha sido nuestro fin de semana más fuerte en términos de ritmo de carrera, pero lo analizaremos todo e intentaremos volver (a lo más alto)".

Charles Leclerc, de Ferrari, que terminó dos segundos detrás de Verstappen en tercer lugar, también elogió a Norris por un "trabajo increíble".

"Estoy muy contento por Lando", dijo Leclerc. Se lo merece".

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1ª posición, lo celebra con un pase de multitudes de su equipo a su llegada a Parc Ferme. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Varias veces estuvo muy cerca, pero por una razón u otra no lo conseguía, pero hoy ha hecho un trabajo increíble".

"Todo el fin de semana ha estado en ello y ya en la Q2, creo que hubo una vuelta en la que me dije: 'OK, son muy, muy fuertes'".

"Y esperábamos que fueran fuertes, quizás no tanto como lo que han demostrado hoy. Pero se lo merece totalmente".