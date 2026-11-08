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Verstappen da un emotivo regalo de despedida a un veterano mecánico de Red Bull
Max Verstappen le regaló su casco del GP de Brasil al veterano mecánico de Red Bull Ole Schack cuando dejó el equipo después de más de 20 años
Lydia Mee
Publicado: 8 nov 2026, 22:56
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
El tetracampeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, le regaló su casco de carrera al histórico mecánico de Red Bull, Ole Schack, quien cumplió su última competencia con la escudería de Milton Keynes en Interlagos.
Schack ha formado parte de Red Bull desde su temporada inaugural en 2005 y se desempeñaba como mecánico de la parte delantera en el auto de Verstappen. Para homenajearlo, el equipo también diseñó una lata conmemorativa de Red Bull que incluye un listado con las estadísticas de su trayectoria.
El danés no se incorporará a un equipo rival, sino que se aleja del ritmo de los viajes en el calendario para pasar más tiempo en casa.
"Extraño a mi familia y quiero devolverles algo, porque obviamente he sido un poco egoísta al estar tanto tiempo fuera", explicó Schack al medio holandés De Telegraaf.
"Estoy orgulloso de haber formado parte de este equipo, a través de todos los altibajos. Ese momento final será especial, pero sobre todo me doy cuenta de lo mucho que le debo a Red Bull".
El video del momento en que Verstappen le entrega el casco a Schack —el cual lució un diseño especial para el Gran Premio de Brasil— fue compartido en redes sociales.
"20 años en Red Bull es una trayectoria para sentirse orgulloso. ¡Bien hecho!", comentó un aficionado, mientras que otro añadió: "¡Es una leyenda! ¡Estaba aquí desde los días de Jaguar! ¡Se le va a extrañar!".
"También me encantó que le hicieran una lata personalizada con todas sus estadísticas impresas de su etapa en el equipo", escribió otro usuario, mientras que alguien más publicó: "Sabes que es un gran regalo cuando ves esa reacción".
Entre otras reacciones destacaron: "Qué buen abrazo también. Nada de un gesto a medias. Bien por ellos", y "¡Un detalle increíble de Max! Cada vez me cae mejor Max en estos días".
Antes de trabajar junto a Verstappen, Schack se desempeñó como mecánico en Red Bull para David Coulthard entre 2005 y 2008, y para Sebastian Vettel de 2009 a 2014.
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