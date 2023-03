Verstappen y su enfermedad: sentía que me faltaba un pulmón

Cargar reproductor de audio

Hace quince días, Max Verstappen viajó a Jeddah un poco más tarde porque sufría de molestias estomacales. Como consecuencia, se perdió el día de medios previo al Gran Premio de Arabia Saudí. Durante todo el fin de semana, Verstappen fue amo y señor en el rápido circuito urbano, sin embargo, un problema técnico en la clasificación le obligó a salir 15º en la carrera, tras lo cual el segundo puesto era lo máximo alcanzable en el segundo enfrentamiento de la temporada.

"Yo mismo no quería ceder durante mucho tiempo, pero estaba muy enfermo cuando llegué a casa", dijo Verstappen en Melbourne. "Apenas podía dar una vuelta. Sentía como si me faltara un pulmón. Al principio del fin de semana, realmente pensé que se había ido. Después de todo, normalmente estás mejor después de dos o tres días y puedes volver a entrenar. Pero cuando me subí al coche para la primera sesión de entrenamiento, sentí que tenía que recuperarme después de una vuelta de rendimiento durante dos vueltas para volver a respirar con normalidad".

"Así que definitivamente me molestó durante el fin de semana", continuó. "Estaba un poco desanimado por eso. Fue una de las primeras carreras en las que sentí que estaba llegando físicamente a un límite, que es una sensación muy frustrante cuando estás en el coche. Pero desde entonces he estado trabajando en ello e intentando mejorar. Y también creo que ha mejorado bastante, así que este fin de semana debería ir bien. En Jeddah todo salió bien. De todas formas, el circuito es duro, y cuando no te encuentras bien, recibo una buena paliza".

"Por desgracia, son cosas que pasan. Al fin y al cabo, te puedes contagiar. Pero espero que no me moleste durante el resto de la temporada".

El parón llega en el momento adecuado

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Con la cancelación del Gran Premio de China, habrá un descanso de cuatro semanas después de Australia hasta la próxima carrera en Azerbaiyán. Para Verstappen, es conveniente que pronto no haya carreras durante tres fines de semana.

"Hace unas semanas habría dicho que no estaba deseando que llegara el parón, pero desde el momento en que caí enfermo, he estado luchando un poco. Ahora estas semanas me dan la oportunidad de ponerme en forma de nuevo, así que es conveniente que no haya carrera durante un tiempo. Pero normalmente, si me hubiera encontrado bien, habría preferido que no pasara tanto tiempo entre esta carrera y la siguiente. Eso no tiene nada que ver con usar ese tiempo para ver si puedes hacer el coche más rápido, porque ese es un proceso natural. Simplemente es raro tener tres semanas de descanso tan pronto en la temporada".