Fórmula 1 GP de Qatar

Verstappen espera "neumáticos sin goma restante" en Qatar, pese a las simulaciones de Pirelli

Verstappen no comparte las expectativas de Pirelli y cree que algunos juegos de neumáticos serán llevados efectivamente al "límite absoluto" en Qatar. El neerlandés reconoce que podría ser peligroso

Ronald Vording

Publicado: 29 nov 2026, 14:17

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Como sucede cada año, el altísimo desgaste de los neumáticos en Qatar vuelve a ser uno de los principales temas de conversación en el paddock de la Fórmula 1. Pirelli ha vuelto a imponer una duración máxima por tanda (stint), fijando el límite en 27 vueltas para esta edición. Son dos giros más que la temporada pasada, una decisión basada en las propias simulaciones del fabricante.

Sin embargo, el ingeniero jefe de Pirelli, Simone Berra, concluyó que algunos juegos de neumáticos ya habían alcanzado el 100% de desgaste el viernes tras completar apenas 15 vueltas, en lugar de las 27 permitidas.

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Esto abrió el debate sobre si era necesario reducir aún más el límite por tanda, pero Pirelli optó por no hacerlo. Según el proveedor italiano, la degradación también es muy elevada —con una pérdida de 0.2 segundos por vuelta—, lo que haría poco probable que los equipos completen las 27 vueltas completas con un mismo juego de gomas. De acuerdo con Pirelli, cualquier escudería que lo hiciera simplemente estaría sacrificando tiempo total de carrera.

Por lo tanto, el límite no se modificó a la baja, aunque Max Verstappen no está convencido de que las cosas vayan a desarrollarse de esa manera en la práctica. Al ser cuestionado por Motorsport.com durante su atención a los medios neerlandeses en el paddock sobre si podría desatarse un caos con los neumáticos, el piloto respondió:

"Bueno, habrá bastantes neumáticos que serán llevados al límite absoluto, hasta el punto en que ya no les quede nada de goma".

Al preguntarle si eso resultaba potencialmente peligroso, Verstappen continuó: "Sí, pero es lo que hay. No hay nada que podamos hacer al respecto".

El piloto de Red Bull considera personalmente que algunos equipos sí arriesgarán y buscarán estirar sus paradas hasta las 27 vueltas.

"Lo veremos el domingo, pero creo que habrá unos cuantos que simplemente seguirán adelante. Obviamente, uno espera que no pase nada malo, pero si te permiten dar 27 vueltas, sin duda habrá algunos equipos que harán las 27 vueltas".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Por qué Pirelli cree que aumentar el límite no ha marcado diferencia

Al ser consultado por Motorsport.com sobre si, viendo los datos en retrospectiva, haber incrementado el límite a 27 vueltas para este año había sido un error de cálculo, Berra aseguró que no comparte esa postura.

"No creo que dos vueltas representen una gran diferencia. Así que, en mi opinión, al final fue la decisión correcta, porque esas dos vueltas realmente no afectan la integridad del neumático".

"Además, la degradación en sí es más alta de lo que esperábamos antes del evento. Creo que esto obligará a los equipos a detenerse de todas formas, así que, en mi opinión, van a gestionar mucho más. El nivel de degradación sin duda será menor durante la carrera, eso está claro".

"Y no creo que sea realmente competitivo, viendo los últimos análisis que hemos hecho, completar una tanda de 27 vueltas. Porque te extiendes durante demasiado tiempo, con una clara caída de rendimiento, lo que te obliga a montar un neumático nuevo y parar en pits".

Más allá de la duración máxima de cada tanda, las altas presiones de los neumáticos también dieron de qué hablar. Incluso con las presiones mínimas delanteras fijadas en 29 psi, Pirelli encontró "cortes profundos" en las gomas provocados por la grava durante la jornada del viernes.

Aun así, el fabricante italiano se mostró reacio a elevar todavía más la presión mínima obligatoria, ya que en ese aspecto el neumático funciona de manera muy similar a un globo: la superficie de contacto de la goma con el asfalto se reduce, lo que puede derivar en un desgaste localizado todavía mayor. Además, el fenómeno del graining se desplaza entonces más hacia el centro de la banda de rodadura.

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