El piloto de Mercedes George Russell declaró antes del sprint que el resultado se decidiría en la primera curva, pero para Max Verstappen no fue así. De hecho, su resultado no se decidió hasta la cuarta curva, cuando había adelantado tanto a Fernando Alonso como a su compañero de equipo en Red Bull Yuki Tsunoda. Como tal, el holandés había recuperado dos posiciones, pero no había nada que hacer contra Lando Norris, que conducía delante de él. Verstappen vio así como Norris le aventajaba en un punto en la lucha por el título, pero con 25 puntos de desventaja, todavía tiene lo que necesita en sus manos para el Gran Premio de Qatar, en el que simplemente tiene que terminar por delante de Norris para llevar la lucha por el título a Abu Dhabi.

Antes de que eso ocurra, Verstappen también sabe que la puesta a punto del RB21 debe cambiar para la clasificación y la carrera. Después de todo, como en la clasificación al sprint, el rebote seguía presente. "Hasta ahora ha sido complicado", dijo Verstappen a Sky Sports F1. "La salida fue buena, por supuesto, y en las tres primeras vueltas empujé un poco más que los de delante para crear una oportunidad, porque sabía que adelantar sería difícil. Pero después de eso vuelves a tener los mismos problemas, y por supuesto: cuanto más se desgastan los neumáticos, más sientes ese tipo de problemas."

Eso, según Verstappen, le impidió seguir a los pilotos que tenía delante. "Básicamente estaba conduciendo mi propia carrera.... Sí, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que tratar de deshacernos de los rebotes, los saltos y el subviraje general en las curvas largas, eso sigue siendo un gran problema", concluyó el número tres del campeonato.

En declaraciones a Viaplay, Verstappen añadió que "no tenía la velocidad" para seguir el ritmo de los tres primeros, en parte debido al rebote de su RB21. Explicó que en el sprint era "un poco menos agresivo" porque pasaba por las curvas un poco más lento, pero: "Incluso en las curvas lentas en frenada estoy rebotando todo el tiempo, así que no puedes entrar en una curva constantemente. Eso es muy irritante". Es posible que los mecánicos vuelvan a trabajar en la puesta a punto después del sprint, así que las horas previas a la clasificación serán importantes. "Mientras rebote menos, estaría bien", dijo Verstappen. "Eso ya es realmente malo, especialmente en una pista como esta, donde la aerodinámica es muy importante. Si tu coche sube y baja todo el tiempo, es realmente malo".