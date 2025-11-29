Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 GP de Qatar

Verstappen espera que Red Bull resuelva un "gran problema" tras la sprint de Qatar

Max Verstappen declaró tras el sprint de Catar que el principal objetivo de Red Bull debería ser deshacerse del rebote del RB21.

Laurens Stade
Laurens Stade
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

El piloto de Mercedes George Russell declaró antes del sprint que el resultado se decidiría en la primera curva, pero para Max Verstappen no fue así. De hecho, su resultado no se decidió hasta la cuarta curva, cuando había adelantado tanto a Fernando Alonso como a su compañero de equipo en Red Bull Yuki Tsunoda. Como tal, el holandés había recuperado dos posiciones, pero no había nada que hacer contra Lando Norris, que conducía delante de él. Verstappen vio así como Norris le aventajaba en un punto en la lucha por el título, pero con 25 puntos de desventaja, todavía tiene lo que necesita en sus manos para el Gran Premio de Qatar, en el que simplemente tiene que terminar por delante de Norris para llevar la lucha por el título a Abu Dhabi.

Antes de que eso ocurra, Verstappen también sabe que la puesta a punto del RB21 debe cambiar para la clasificación y la carrera. Después de todo, como en la clasificación al sprint, el rebote seguía presente. "Hasta ahora ha sido complicado", dijo Verstappen a Sky Sports F1. "La salida fue buena, por supuesto, y en las tres primeras vueltas empujé un poco más que los de delante para crear una oportunidad, porque sabía que adelantar sería difícil. Pero después de eso vuelves a tener los mismos problemas, y por supuesto: cuanto más se desgastan los neumáticos, más sientes ese tipo de problemas."

Eso, según Verstappen, le impidió seguir a los pilotos que tenía delante. "Básicamente estaba conduciendo mi propia carrera.... Sí, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que tratar de deshacernos de los rebotes, los saltos y el subviraje general en las curvas largas, eso sigue siendo un gran problema", concluyó el número tres del campeonato.

En declaraciones a Viaplay, Verstappen añadió que "no tenía la velocidad" para seguir el ritmo de los tres primeros, en parte debido al rebote de su RB21. Explicó que en el sprint era "un poco menos agresivo" porque pasaba por las curvas un poco más lento, pero: "Incluso en las curvas lentas en frenada estoy rebotando todo el tiempo, así que no puedes entrar en una curva constantemente. Eso es muy irritante". Es posible que los mecánicos vuelvan a trabajar en la puesta a punto después del sprint, así que las horas previas a la clasificación serán importantes. "Mientras rebote menos, estaría bien", dijo Verstappen. "Eso ya es realmente malo, especialmente en una pista como esta, donde la aerodinámica es muy importante. Si tu coche sube y baja todo el tiempo, es realmente malo".

Más de la F1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Qué necesita Norris para ser campeón de F1 en el GP de Qatar 2025
Artículo siguiente Norris acusa a Verstappen de decir “puras tonterías” en pleno cierre del campeonato

Comentarios destacados
Laurens Stade
Más de
Laurens Stade
Norris lamenta el "frustrante" momento de subviraje en la calificación de Qatar

Norris lamenta el "frustrante" momento de subviraje en la calificación de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Norris lamenta el "frustrante" momento de subviraje en la calificación de Qatar
Norris no teme al riesgo en Qatar: "Estoy aquí para ganar"

Norris no teme al riesgo en Qatar: "Estoy aquí para ganar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Norris no teme al riesgo en Qatar: "Estoy aquí para ganar"
Max Verstappen explica los problemas que sufrió en la clasificación sprint en Qatar

Max Verstappen explica los problemas que sufrió en la clasificación sprint en Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Max Verstappen explica los problemas que sufrió en la clasificación sprint en Qatar
Max Verstappen
Más de
Max Verstappen
Brown espera un ataque de Verstappen en Qatar: "No querrás perderte la salida"

Brown espera un ataque de Verstappen en Qatar: "No querrás perderte la salida"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Brown espera un ataque de Verstappen en Qatar: "No querrás perderte la salida"
Verstappen: "Algunas restricciones no nos permiten obtener más"

Verstappen: "Algunas restricciones no nos permiten obtener más"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen: "Algunas restricciones no nos permiten obtener más"
Norris acusa a Verstappen de decir “puras tonterías” en pleno cierre del campeonato

Norris acusa a Verstappen de decir “puras tonterías” en pleno cierre del campeonato

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Norris acusa a Verstappen de decir “puras tonterías” en pleno cierre del campeonato
Red Bull Racing
Más de
Red Bull Racing
Qué necesita Norris para ser campeón de F1 en el GP de Qatar 2025

Qué necesita Norris para ser campeón de F1 en el GP de Qatar 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Qué necesita Norris para ser campeón de F1 en el GP de Qatar 2025
Verstappen tiene "buen contacto" con Horner: "Cada fin de semana de carrera"

Verstappen tiene "buen contacto" con Horner: "Cada fin de semana de carrera"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen tiene "buen contacto" con Horner: "Cada fin de semana de carrera"
¿Qué causó los problemas de Max Verstappen el viernes en Qatar?

¿Qué causó los problemas de Max Verstappen el viernes en Qatar?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
¿Qué causó los problemas de Max Verstappen el viernes en Qatar?

Últimas noticias

Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento

Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1

Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros