Tras una carrera al sprint bastante aburrida, los pilotos pudieron alinearse de nuevo en el Circuito Internacional de Losail el domingo para la carrera principal de este fin de semana. Max Verstappen lo hizo tercero en la parrilla y de antemano citó la primera curva como la mejor oportunidad para atacar. En los entrenamientos, cumplió su palabra. Verstappen salió mejor que Lando Norris y adelantó inmediatamente al líder del campeonato.

En la vuelta 7 se produjo un giro argumental aún más significativo. El toque entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly provocó un coche de seguridad, que prácticamente todo el pelotón aprovechó para hacer una de las dos paradas en boxes obligatorias. Sin embargo, el énfasis está en la palabra prácticamente, ya que ambos McLaren se quedaron fuera.

Todo ello convirtió el Gran Premio de Qatar en una intrigante batalla estratégica. McLaren afirmó tener "más flexibilidad", pero aun así tuvo que entrar dos veces, mientras que Verstappen solo tenía una parada en boxes por delante. Además, el ritmo de carrera de Verstappen tanto con neumáticos medios como duros demostró ser bueno, quizás incluso sorprendentemente bueno. El limburgués ya estaba totalmente a rebufo de Norris cuando éste tuvo que entrar una vez más. Todo ello le ha valido a Verstappen su 70ª victoria en F1, pero lo más importante es que ha reducido su desventaja en el campeonato a 12 puntos -después de que Norris recibiera otro punto en su vuelta de Andrea Kimi Anontelli-. En cualquier caso, el desenlace del título se va a Abu Dabi.

"Ha sido una carrera increíble para nosotros", dijo Verstappen. "Tomamos la decisión correcta como equipo de hacer una parada en boxes durante el coche de seguridad, lo que fue inteligente. Y por supuesto estoy súper contento de ganar aquí. Seguimos en la lucha por el título hasta el final. Increíble".

Señalando que tuvo el ritmo durante toda la carrera para mantener a los McLaren bajo presión, respondió: "Sí, creo que todo fue un poco apagado por lo que pasó, pero para nosotros fue sólo un fin de semana muy fuerte en un momento en que era realmente un poco complicado. Pero aun así ganamos la carrera, y eso es lo más importante".

Promo App

El momento decisivo fue la parada en boxes durante el coche de seguridad. Los McLaren siguieron adelante, para sorpresa de Verstappen. "Pensé: ¡es un movimiento interesante! Sabía que obviamente eso nos daba un poco de ventaja, pero tienes que mantener los neumáticos de una pieza; 25 vueltas es mucho, el desgaste aquí es enorme. Pero por suerte todo salió bien". Sobre las opciones al título, lo tiene claro: "Ahora todo es posible. Ya veremos. No me preocupa demasiado".