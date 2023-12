Verstappen explica por qué disfruta conducir fuera de la F1

Verstappen tiene un contrato a largo plazo con el equipo Red Bull de Fórmula 1 que le garantiza su asiento hasta 2028. Acaba de completar su mejor temporada hasta la fecha, con 19 victorias y su tercer título de F1 en su haber. El piloto de de 26 años disfruta con la máxima categoría, a pesar de que la temporada pasada apenas encontró resistencia.

"Me encanta la competición", dijo Verstappen a The Race. "Me gusta vencer al resto y ganar carreras. Me gusta que te pongas a prueba constantemente. Aprendes constantemente. No es aburrido, nunca".

Verstappen viajó recientemente a Portimao para pilotar algunos coches GT3. No ha ocultado que sueña con montar su propio equipo de GT3 y que también compite regularmente con esos coches en el mundo virtual de carreras de iRacing.

"Es exactamente lo mismo, pero de otra manera", explica Verstappen sobre la diferencia entre correr en F1 y en GT3. "Son coches diferentes, tienen necesidades diferentes a las de un coche de F1. Y eso me gusta. Conduzco diferentes tipos de coches y ayudo a la generación más joven dentro del equipo a través de consejos. Disfruto viendo cómo se comunican entre ellos. Yo estoy ahí, a veces en un segundo plano, un poco más relajado. Pero seguimos queriendo ganar, esa motivación siempre está ahí."

Verstappen subraya que la Fórmula 1 "sigue siendo divertida", pero "es muy profesional".

"Un coche GT3 no es tan avanzado. Pero eso también está bien, porque todo es un poco más de la vieja escuela, es un poco diferente de conducir. Por supuesto, no tienes a 20 personas retocando tu coche, no hay infinitas posibilidades con lo que puedes hacer al coche, como 'quiero cambiar esto', pero a veces no es posible. Es un poco más sencillo y a veces está bien dar un paso atrás".

Por ahora, una carrera en GT3 o carreras de resistencia no está en las cartas de Verstappen, que sigue disfrutando de la Fórmula 1. Sin embargo, se ha dejado claro a sí mismo cuándo debe parar.

"Es muy sencillo. Siempre lo haré de la misma manera, hasta el día en que me diga a mí mismo que no puedo seguir haciéndolo. Y entonces pararé. Sé que si lo hago a menor intensidad, no estoy al 100% de mi capacidad. Y si no doy el 100%, entonces me harto de mí mismo y prefiero no conducir".