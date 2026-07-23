La teoría de Verstappen por la igualdad entre compañeros de equipo en la F1 2026

Tras el fin de semana de carrera en Spa-Francorchamps, y particularmente los contundentes comentarios de Oscar Piastri, un tema dominó la jornada de prensa en Budapest: la gestión de la energía, más específicamente los aspectos de autoaprendizaje de las unidades de potencia de 2026.

Piastri calificó de "basura" que los pilotos puedan verse sorprendidos por algoritmos predictivos que se adaptan en función de lo que aprenden con el tiempo. Significa que diferencias extremadamente pequeñas en las acciones del piloto pueden afectar la gestión de la energía más adelante en la vuelta, pero lo mismo se aplica a factores completamente fuera del control de un piloto, como cambios en la dirección del viento o en los niveles de agarre.

Verstappen no quiere criticar el reglamento cada semana e incluso dijo en Bélgica que ciertas personas fuera de la sala de prensa podrían "dispararme" si continuaba. Sonó como si se hubieran hecho intentos de silenciar a Verstappen, pero aclaró el comentario en Hungría: "No, estaba bromeando con eso."

Verstappen sí cree, sin embargo, que sus críticas no fueron tomadas en serio hace algunos años, pero que cada vez más personas están empezando ahora a entender qué es lo que está mal con el reglamento de 2026.

"Llevo mucho tiempo diciendo lo que pienso sobre este reglamento", dijo Verstappen. "Al principio la mayoría de la gente decía: 'ah, se está quejando, debería callarse'. Pero tengo que decir que en las últimas carreras, cada vez más personas están viendo lo mismo que yo ya veía venir desde hace mucho tiempo.

"Y no se trata de que yo ya no gane, es simplemente porque me importa el producto."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Según Verstappen, cómo se percibe ese producto también depende del tipo de aficionado. Los aficionados ocasionales pueden disfrutar de las carreras, pero quienes entienden el trasfondo lo ven de manera diferente.

"Por supuesto, cuando la gente sigue preguntándome, quizá no siempre se aprecia. Pero simplemente digo lo que pienso, porque ves venir ciertas cosas", explicó.

"A veces la gente dice: 'sí, pero esta fue una gran carrera'. Y entonces yo digo: 'sí, pero no es realmente realista, la forma en que estamos compitiendo'. Y luego llegas a algunos circuitos y conduces con no muchos caballos de potencia para los estándares de la F1. Es un poco doloroso, algo que ya veía venir desde hace años."

¿Se está penalizando a los pilotos más rápidos de la parrilla en 2026?

Verstappen cree que los pilotos más rápidos de la parrilla ya no pueden marcar la diferencia: "Es simplemente tu aplicación del acelerador. Al ser a veces más rápido en la curva, pierdes más en la recta posterior, lo cual, por supuesto, no es como debería ser.

"En cualquier tipo de categoría de carreras, si ganas tiempo en la curva, eso es simplemente tiempo de vuelta gratis. Normalmente no serías penalizado luego en la recta. Mientras que ahora, realmente tienes que pensar: 'oh, tengo que usar una marcha diferente, una técnica de frenado, o la forma en que vuelves a acelerar'."

Según Verstappen, esa es también exactamente la razón por la que muchos compañeros de equipo han estado tan igualados este año y por la que los pilotos más rápidos ya no pueden mostrar plenamente su talento.

"Básicamente está neutralizando mucho tiempo de vuelta, y por eso, supongo, en general ves muchas batallas igualadas entre equipos y también entre compañeros de equipo, porque a veces no puedes marcar la diferencia. No se te permite marcar la diferencia porque simplemente te penalizará en la siguiente recta."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En Hungaroring, esto debería ser un factor mucho menor que en Silverstone y Spa, ya que el circuito cercano a Budapest es rico en energía.

Aun así, Verstappen cree que no cambia fundamentalmente el panorama general, incluso en lo que respecta a los adelantamientos. El neerlandés ganó el premio al Adelantamiento del Mes de la F1 por su maniobra sobre Lewis Hamilton en Austria.

Cuando le preguntaron a Verstappen en el podio cómo había conseguido esa maniobra, sonrió: "Presioné mi botón de boost y de repente tuve un poco más de potencia que Lewis."

La F1 recortó esa parte de sus propios canales de redes sociales, pero según Verstappen resume perfectamente cómo son los adelantamientos en 2026.

"Es muy diferente. En realidad no lo disfruto tanto. A veces es realmente muy gracioso cuando ves a gente delante de ti peleando, están usando su batería y, en realidad, sin hacer nada, simplemente los adelantas. Simplemente los adelantas en la siguiente recta literalmente sin hacer nada", dijo.

"No es como debería ser. Además, tener esas alas abiertas en todas partes reduce mucho la resistencia mientras sigues a otro coche. Por supuesto, se hace por las razones obvias, pero prefiero coger rebufo hasta alguien y luego quizá intentar un adelantamiento en la frenada o lo que sea.

"Ahora, el adelantamiento a veces se hace en medio de la recta, es un poco extraño. El problema es, por supuesto, que los verdaderos aficionados a las carreras lo entienden. Los aficionados que no son de carreras piensan que es genial porque simplemente ves más adelantamientos, pero no es real. No es de lo que se trata competir."