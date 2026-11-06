Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen explica que sus quejas por radio buscan afinar detalles y ganar tiempo por vuelta

Verstappen dice que su principal objetivo al expresarse por la radio del equipo es mantener a Red Bull alerta. En Brasil, sin embargo, las reducciones de marcha no fueron la única queja del cuatro veces campeón del mundo

Ronald Vording

Publicado: 6 nov 2026, 17:44

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Verstappen cerró la sesión de práctica inaugural del fin de semana de la Fórmula 1 en São Paulo en el tercer lugar, apenas a poco más de dos décimas del hombre más rápido, Lando Norris, a bordo del McLaren actualizado que presenta un nuevo ala delantera concebida como base para 2027.

Aunque el inicio lució prometedor en términos de ritmo puro, Verstappen no quedó del todo satisfecho con las sensaciones en su RB22 este viernes por la tarde. A través de la radio del equipo volvió a escucharse una queja recurrente en el tetracampeón del mundo: un tacto lejos del ideal durante las reducciones de marcha.

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"Inaceptable, amigo. Inaceptable, estas reducciones de marcha. ¡Qué carajo!", le espetó Verstappen a su ingeniero de carrera Tom Hart durante la práctica inicial. Hart vuelve a sustituir a Gianpiero Lambiase este fin de semana, mientras ambos continúan desarrollando su relación de trabajo con miras al futuro.

Aunque Verstappen sabe que esto puede interpretarse como una simple queja, explicó en Brasil que este tipo de mensajes de radio se deben principalmente a su perfeccionismo y buscan mantener al equipo alerta para los momentos del fin de semana que realmente importan.

"Con los cambios o lo que sea que me escuchen criticar, es simplemente porque nunca estoy satisfecho; considero que ciertas cosas siempre pueden mejorar", explicó Verstappen.

"Siempre intento ajustar los detalles o encontrar mejoras. Por eso, si lo escuchan como una protesta o lo que sea, para mí es más una forma de asegurarme de que el equipo mantenga la mirada en los detalles para intentar recortar tiempo por vuelta, porque sé que hay más rendimiento ahí guardado".

La sensación durante las reducciones de marcha no solo atañe al cambio en sí, sino también a la desestabilización que puede provocar en el monoplaza, especialmente en la parte trasera. Esto ocurre mayoritariamente durante la frenada y afecta de forma directa a la confianza del piloto en el auto, lo que se traduce en pérdida de tiempo por vuelta. Ello explica por qué Verstappen insiste tanto en el asunto y por qué el tema sale a la luz cada fin de semana.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El incidente con Stroll durante las prácticas de salida explicado

En Interlagos, sin embargo, ese no fue el único inconveniente durante la práctica de apertura. Verstappen también se quejó de que la dirección se sentía pesada, lo que apuntaba a un problema con la dirección asistida. Red Bull reconoció que el fallo también era visible en los datos, tras lo cual Verstappen bromeó durante una entrada a pits: "¡Menudo entrenamiento con esta dirección!".

Mientras Verstappen tuvo que esforzarse más debido al problema de dirección, el ejemplo más extremo de la FP1 se vio con Lance Stroll. Las tomas a bordo del canadiense mostraron un bloqueo de dirección casi completo en tres curvas consecutivas, algo que sin duda no es normal en esos puntos del circuito.

Al final de la sesión, Verstappen y Stroll también se encontraron en un duelo por conseguir posición para las prácticas de salida. El piloto de Red Bull había recibido instrucciones de su equipo para realizar su ensayo de arrancada en el lado derecho de la parrilla tras dos calentamientos de neumáticos (burnouts), donde el nivel de agarre es distinto debido a la trazada ideal.

Stroll quiso rebasar a Verstappen para reclamar esa posición específica en la parrilla. El neerlandés no lo permitió y volvió a adelantar al Aston Martin; tras esto, Stroll se dio por vencido y tuvo que realizar su práctica de salida en el lado izquierdo, la zona más sucia de la pista.

¿Ha resuelto Red Bull finalmente su problema de radio?

Otro inconveniente parece haber mejorado en México y, hasta ahora, en Brasil: la radio del equipo. El problema le causó dificultades a Red Bull tanto en Singapur como en Austin, pero Verstappen confirmó que se han hecho progresos en ese apartado, al menos a nivel interno.

"Bueno, creo que la radio está mucho mejor. En México también estuvimos probando algunas cosas, y probablemente solo queden unos pequeños ajustes por afinar.

Pero la verdad es que el equipo me escuchaba muy bien. Tal vez los demás no, pero eso es fantástico, para ser sincero. ¡Así que deberíamos intentar mantenerlo así!".

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