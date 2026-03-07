Verstappen explica lo que sucedió en el choque en Australia en la clasificación

Las primeras clasificaciones del año salieron mal para Max Verstappen en el Gran Premio de Australia. Víctima de una gran salida de pista en la primera curva de su vuelta rápida en la Q1, el holandés terminó contra el muro tras atravesar la grava a gran velocidad. Aunque salió del Red Bull por su propio pie, se le vio varias veces sujetándose la muñeca derecha. Al final, fue más el susto que el daño.

"Todo va bien", aseguró en el paddock de Melbourne. "Solo tuve que pasarme por radiografías para comprobar que mis manos estaban bien, pero no hay nada roto".

La salida de pista del cuatro veces campeón del mundo fue sorprendente e inusual, ya que su monoplaza derrapó cuando frenó, sin motivo aparente ni error de pilotaje. La búsqueda de una explicación se llevará a cabo en las próximas horas con los ingenieros de la escudería de Milton Keynes.

"Simplemente pisé el pedal del freno y todo el eje trasero se bloqueó por completo, lo cual es muy extraño, sobre todo con estos Fórmula 1", se dijo sorprendido Max Verstappen. "Nunca me había pasado algo así en toda mi vida. No tengo ni idea. No tengo ni idea de dónde viene. Tampoco he hablado todavía con el equipo".

Cuando se le preguntó sobre la relación entre este incidente y la nueva normativa, con la que se ha mostrado muy crítico en las últimas semanas, Max Verstappen se mantuvo a la expectativa: "No lo sé. Hay tantas cosas que debemos examinar, en general, como deporte. ¿Qué puedo decir?".

Mientras que tres pilotos no han registrado ningún tiempo, Max Verstappen debería salir como muy pronto en la 20.ª posición de la parrilla de salida del primer Gran Premio de la temporada, el domingo en Albert Park.

Todas las fotos del Gran Premio de Australia en Melbourne

