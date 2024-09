Max Verstappen y los problemas de Red Bull: Nunca he experimentado esto antes

El sábado en Monza no fue como Max Verstappen esperaba. Donde Helmut Marko todavía concluía tras las sesiones de entrenamientos del viernes que Red Bull Racing sería mejor de lo que parecía, la imagen un día entero después no era ciertamente tan mala. Verstappen todavía parecía tener una palabra justa que decir hasta la Q3, pero en esa sesión decisiva, el campeón del mundo dijo que el RB20 ya no dirigía correctamente.

"De repente tuve mucho subviraje en ambas tandas. No tengo explicación para eso. Es muy extraño, nunca había experimentado algo así que afectara al equilibrio de esa manera. Realmente tenemos que ver cómo se produjo", comenzó Verstappen su retrospectiva con la prensa escrita holandesa en el paddock.

"Todo el fin de semana, obviamente, no fue realmente bien, creo. En la Q2 fue razonablemente bien, sólo que cuando luego conduces cuatro décimas más lento en la Q3, se ve realmente mal. Es algo que no entendemos en este momento". La falta de comprensión se agrava por el hecho de que Verstappen sintió que las cosas iban en la dirección correcta hasta la Q3. "En la Q2 me sentí mejor. El coche sigue siendo lo que es en términos de equilibrio, pero estamos tratando de corregir lo más posible de curva a curva. En una vuelta completa se sentía razonable. Todo lo que cambiábamos funcionaba bastante bien. Pero en la Q3, nada funcionó en absoluto. Seguían siendo exactamente los mismos cambios, pero de repente el coche no giraba en absoluto".

Sin alerón óptimo para Monza

Un factor adicional, según Verstappen, es que Red Bull no tiene un paquete específico de baja carga aerodinámica. A juzgar por la lista de actualizaciones de la FIA, el equipo sí trajo un alerón trasero diferente, pero eso es solo una variante agresivamente recortada de Spa y no un alerón especialmente diseñado para Monza, como tiene Ferrari.

"Por supuesto, tampoco ayuda que no tengamos un alerón de Monza aquí. Si nos fijamos en nuestro alerón trasero, está bastante recortado. Obviamente, eso no es lo ideal para la velocidad punta. Nunca hemos tenido un alerón de Monza tan especial en los últimos años, sólo que en los últimos años nuestro coche era lo suficientemente bueno como para compensarlo. Quizá sea algo que debamos hacer de forma diferente para el año que viene".

Según el de Limburgo, el hecho de que Red Bull no vaya a tener un alerón especial de Monza en 2024 está estrechamente relacionado con el límite presupuestario. "Hay que tomar decisiones. En lugar de un alerón de Monza, gastamos el dinero en otra cosa. Sólo si ya tienes problemas de todos modos, por supuesto esto lo empeora".

Sin milagros en carrera: "Los problemas no se solucionan de repente"

En cualquier caso, Verstappen se enfrenta a una carrera de recuperación decente en el norte de Italia el domingo, pero dejó claro de antemano que no se esperan milagros. "En general también somos demasiado lentos", dijo.

Un factor adicional es lo que Marko comentó en el paddock el viernes: Red Bull sufría graining en las tandas largas después de cinco a siete vueltas. "Sí, por eso", respondió Verstappen cuando Motorsport.com le planteó esas palabras. "Si ya tienes problemas de equilibrio a lo largo de una vuelta, no se solucionan de repente en carrera. Un coche que va bien a una vuelta normalmente sólo va mejor en carrera. Y sí, obviamente ese no es nuestro caso en este momento".

Tampoco queda mucho por hacer bajo el parc fermé, aparte de sutiles ajustes en el alerón delantero. "Pero eso desplaza el problema a otra parte".

Verstappen sólo espera que el hándicap del alerón trasero sea un poco menor el domingo. "Será ligeramente mejor para mañana. Si te fijas en nuestro DRS, no es eficiente a una vuelta. En carrera debería mejorar un poco, pero claro, ese no es nuestro único problema..."