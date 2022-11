Verstappen: Fórmula 1 no necesita más carreras tipo sprint

Cargar reproductor de audio

La Fórmula 1 estrenó su formato de carrera sprint en tres carreras en 2021 antes de modificar el formato para este año, incluyendo el regreso de designar la pole al piloto que encabezó la clasificación del viernes. El resultado de la carrera sprint establece la parrilla de salida final para la carrera del domingo.

La F1 celebrará su último sprint de la temporada 2022 en Brasil este fin de semana antes de ampliar a seis eventos el próximo año, que aún están por confirmar.

Pero el bicampeón del mundo Verstappen dijo que disfruta del formato de fin de semana regular, y que el riesgo de dañar el coche o caer a la parte trasera de la parrilla en las carreras de sprint de los sábados significaba que los pilotos tendían a ser cautelosos.

"Cada vez que hago estas carreras [al sprint], se trata de 'no te dañes, asegúrate de permanecer entre los tres primeros'", dijo Verstappen.

"Para mí, eso no es realmente una carrera, porque vas a la carrera principal y sabes que hay muchos más puntos disponibles de todos modos, solo arriesgas un poco más allí.

"Haces otra salida, que es emocionante, pero realmente sólo avanza la gente que está fuera de posición porque sólo pones un neumático que dura todo un stint y no pasa mucho".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, is interviewed in Parc Ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen consideró que la F1 debería "limitarse a la carrera principal" en lugar de tener un sprint extra en el formato del fin de semana.

"No entiendo cuál es el problema para eso, porque hemos tenido muchas carreras emocionantes, así que no es necesario añadir un tercio de la distancia de la carrera", dijo Verstappen.

"Todo el mundo es tan cuidadoso de todos modos, porque si estás luchando por la tercera posición y tienes un pequeño toque y caes al último, sabes que tu domingo va a ser duro".

"Probablemente no te arriesgues, así que eso no es realmente una carrera".

Los equipos de la F1 han apoyado la ampliación del formato de carreras al sprint en 2023, que recibió la aprobación de la FIA en la última reunión del Consejo Mundial del Motor.

Este año los sprints tuvieron lugar en Imola y en el Red Bull Ring, ofreciendo diferentes niveles de acción en pista antes del gran premio del domingo.

El año pasado, Lewis Hamilton remontó desde la última posición de la parrilla para terminar cuarto en la carrera sprint de Interlagos, antes de ganar el gran premio el domingo.

El piloto de Mercedes consideró que la F1 tuvo que ser "muy selectiva" en los lugares donde se celebraron las carreras al sprint, favoreciendo los circuitos donde era más fácil adelantar, pero le había gustado el formato porque era "diferente".

"Hemos tenido lo mismo de jueves a domingo durante Dios sabe cuánto tiempo", dijo Hamilton. "Se suponía que este año iba a ser un fin de semana de tres días, y luego lo cambiaron de nuevo a cuatro días, lo que no me gustó demasiado".

"Las carreras no son siempre las mejores. Se crean algunas opciones más, pero a veces no hay adelantamientos, así que deberíamos aprender de las carreras en las que no ha habido adelantamientos en las carreras al sprint".

"Ponerlas en lugares como Brasil, que crea muchas oportunidades, o en algún lugar como Bakú, van a ser los mejores lugares para los adelantamientos.

"No estoy en contra. Siempre y cuando sean selectivos con el lugar donde lo pongan".