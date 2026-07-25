Verstappen está furioso y califica su fin de semana en Hungría como una "mierda"

Esta vez será difícil culpar al alerón giratorio, ya que Red Bull Racing no lo utilizaba en ese tramo del circuito. Y, sin embargo Max Verstappen, volvió a dar una vuelta de campana en una sesión competitiva durante la clasificación del Gran Premio de Hungría de F1 de 2026.

En su último intento de la Q3, el neerlandés exigió visiblemente demasiado a su RB22 al entrar en la última curva y perdió el control, lo que le provocó un arrebato de ira por la radio tras la sesión y le dejó con el sexto mejor tiempo, a solo medio segundo de la pole position de Lando Norris.

"El coche está, sencillamente, destrozado desde el punto de vista aerodinámico", le espetó a su ingeniero, Gianpiero Lambiase. "Cada vez va a peor. Menuda broma. De verdad, menuda broma. Menudo fin de semana de mierda".

Cuando, en lugar de los neumáticos, es tu coche el que se deteriora, ahí sí que tienes un gran problema.

Una última cita, en caliente, que George Abitbol no habría desmentido, pero que refleja la frustración que acompaña ahora al cuatro veces campeón del mundo en prácticamente cada una de sus salidas a pista.

Aunque con palabras más elegantes, no perdió su agudeza ante la prensa, entre la que se encontraba Motorsport.com : "El fin de semana ha sido difícil en general, pero cuando, en lugar de los neumáticos, es tu coche el que se va deteriorando, ahí sí que tienes un gran problema. Eso es lo que está pasando".

"El coche iba de mal en peor, vuelta tras vuelta; así que cuantas más vueltas daba, más me costaba marcar un buen tiempo. Para mañana también tenemos que solucionar este problema, porque el coche es imposible de conducir en este estado".

"Como podéis ver en la última curva, en cuanto se inicia el giro, la parte trasera del coche desaparece por completo, es realmente increíble".

Un problema aún misterioso a la base del trompo

Max Verstappen (Red Bull Racing) Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

Al ser preguntado por el origen de este nuevo trompo, tras los de Austria y Gran Bretaña, Verstappen no quiso aventurarse : "Ya veremos de dónde viene esta vez, porque siempre tengo la impresión de que cada vez es un problema diferente, y ahí es precisamente donde se vuelve más difícil de controlar".

"Siempre ocurre algo diferente", añadió ante los medios de comunicación neerlandeses. "Me cuesta entenderlo, porque ni yo mismo sé exactamente cuál era el problema".

"Pero está claro que algo no iba bien, una vez más, porque ya me habían avisado durante la clasificación de que los datos no eran normales y de que se observaba un deterioro de la aerodinámica".

"Evidentemente, eso no es lo que uno desea durante la clasificación, y en ese momento ni siquiera se puede ajustar el alerón delantero. Por lo tanto, el coche ya no está equilibrado".

Cuando se le preguntó si se sentía desesperado ante esta situación, respondió : "No, no, ¿desesperado ? Esa palabra ya ni siquiera existe para mí. Ya he superado esa fase. Simplemente hay que dejarlo pasar y volver a intentarlo mañana".

Lee también: Fórmula 1 Hadjar critica el rendimiento de Red Bull tras una Q3 fallida