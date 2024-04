Cómo Verstappen mantiene secuestrado el mercado de pilotos de F1

Red Bull pueden estar abriendo la puerta a una salida inesperada de su preciado activo Las luchas de poder enpueden estar abriendo la puerta a una salida inesperada de su preciado activo Max Verstappen , algo que habría sido impensable hace tan solo unas semanas.

No hace falta decir que la posibilidad de que Verstappen active ciertas cláusulas de salida para trasladarse antes de que finalice su contrato en 2028 ha puesto a los equipos rivales en alerta máxima.

Aston Martin también parece estar husmeando en Verstappen y, según la edición italiana de Motorsport.com, una oferta al diseñador estrella de Red Bull, Adrian Newey, combinada con motores oficiales de Honda para 2026 podría verse como un intento de recrear el entorno adecuado para atraerlo.

Desde el anuncio de la marcha de Hamilton, numerosos pilotos y sus managers han lanzado sus candidaturas y se han puesto en contacto con Wolff para hablar de su asiento vacante, pero hasta que Verstappen confirme realmente su lealtad a Red Bull o anuncie su propia salida, Mercedes no tendrá prisa por decidir.

"Por mucho que nos sorprendiera la decisión tan rápida de Lewis, ahora realmente quiero tomarme mi tiempo", dijo Wolff a Fox Sports Australia en Melbourne.

"Tenemos un hueco libre, el único en los equipos punteros - a menos que (Verstappen) decida irse, entonces el hueco ya no va a estar libre con nosotros".

"Hay algunas opciones que son realmente interesantes para nosotros - desde los super talentos muy jóvenes a algunos de los otros, que son muy experimentados".

"Eso no va a ocurrir en las próximas semanas o meses. Quiero seguir vigilando el mercado. Depende de lo que haga Max".

Aunque queda por ver si el protegido de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, el "jovencísimo supertalento" que menciona Wolff, estará listo para un ascenso anticipado después de una sola temporada en F2, el futuro de Verstappen también está teniendo un efecto de bola de nieve en los pilotos actuales que aspiran al asiento.

El caso de Sainz es el más acuciante, ya que, a diferencia de sus compañeros antes mencionados, no tiene la opción de quedarse donde está. Sainz fue un daño colateral en la audaz decisión de Ferrari de ir por Hamilton y ahora está buscando activamente un trabajo.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

El valor del español ha subido en los últimos años gracias a sus igualadas actuaciones junto a Charles Leclerc , enfatizadas por impresionantes victorias en Singapur el año pasado y más recientemente en Melbourne, el único piloto no Red Bull en ganar grandes premios en los últimos 500 días, nada menos.

Inicialmente, Verstappen parece dictar qué asiento puntero queda libre para Sainz.

Si Verstappen se queda donde está y Mercedes opta por una opción diferente, Sainz se encontrará en una posición complicada. El interés de Sauber, que se convertirá en Audi en dos años, sería entonces su mejor opción, aunque inevitablemente supondría un riesgo a corto plazo.

Christian Horner, quien mencionó su nombre en Melbourne. Pero ahora Sainz también ha surgido como una opción para el segundo asiento en Red Bull que pose Sergio Pérez . Curiosamente, fue el jefe del equipo,, quien mencionó su nombre en Melbourne.

Cuando se le preguntó sobre las posibilidades de que el piloto de RB Yuki Tsunoda ascendiera al equipo principal, Horner respondió: "Yuki es un piloto muy rápido, lo sabemos. Pero creo que queremos formar la mejor pareja posible en Red Bull Racing . Y a veces también hay que mirar fuera de la piscina".

"Hoy (por el domingo de Australia) ha ganado la carrera un piloto muy rápido y sin trabajo (para 2025), así que el mercado está razonablemente fluido con ciertos pilotos. Basándote en una actuación así (de Sainz) no podrías descartar ninguna posibilidad".

"Checo" Pérez ha hecho hasta ahora lo que tenía que hacer para reforzar su caso. A eso hay que sumarle la aparente falta de impulso detrás de Tsunoda y el duro comienzo de Independientemente de si Red Bull tendrá uno o dos asientos que cubrir,ha hecho hasta ahora lo que tenía que hacer para reforzar su caso. A eso hay que sumarle la aparente falta de impulso detrás de Tsunoda y el duro comienzo de Daniel Ricciardo en 2024, y las probabilidades de Pérez parecen haber mejorado.

"Obviamente 'Checo' se vio comprometido (en el GP de Australia por daños en su coche), comentó Horner. "También ha tenido un gran comienzo de temporada, así que no tenemos ninguna prisa desesperada".

Sergio Pérez, Red Bull Racing, es entrevistado tras la clasificación Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alonso también parece afectado por el destino de Verstappen, con opciones que van desde quedarse con Aston Martin, apuntar a Mercedes o Red Bull, o retirarse de la F1 por completo.

Pero no es así como lo ve el piloto de 42 años, ya que no dejará que otros "dicten mi destino".

"Siempre he sido así. A veces me ayudó, a veces me perjudicó ser el dueño de mi destino", dijo Alonso. "Elegí cuándo irme de un equipo, cuándo unirme a un equipo, elegí cuándo dejar la Fórmula 1 y elegí cuándo volver".

"Y ahora elegiré lo que haré el año que viene. No seguiré lo que otros hagan y dicten mi destino. Lo haré por mí mismo. Para bien o para mal, así soy yo".

Oliver Bearman. Las fichas de dominó de Verstappen, Sainz y Alonso son solo las primeras de una larga lista, ya que detrás de ellos otros pilotos y equipos están meditando sus próximos pasos, desde veteranos como Valtteri Bottas al dúo de Alpine , Ocon y Pierre Gasly , y promesas como Liam Lawson

Será fascinante ver cuál de los numerosos escenarios posibles se desarrollará en las próximas semanas y meses. ¿Quién va a terminar el juego de las sillas musicales con un asiento, y quién se quedará parado cuando la música se detenga?

