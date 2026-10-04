Verstappen gana un alocado GP de Bahréin en Malasia, Colapinto avanza a 13° y Checo Pérez es 19°

Max Verstappen se llevó el triunfo en un Gran Premio de Bahréin disputado en Malasia que terminó casi tres horas y media después de su horario de comienzo original.

La primera demora llegó por una fuerte tormenta que azotó el circuito de Sepang poco antes del momento previsto para el arranque de la carrera, lo que llevó a una espera de 40 minutos para que los coches finalmente se pusieran en marcha.

Sin embargo, una vez que lo hicieron, una serie de fallos de software en varias unidades de potencia, entre ellas las de Verstappen y Lewis Hamilton, quienes largaban en primera fila, llevó a detener el procedimiento de largada con bandera roja.

Después de otros 50 minutos, el Gran Premio de Bahréin finalmente se puso en marcha en Malasia con una pista que se estaba secando, lo que llevó a una elección dividida en la parrilla entre los neumáticos intermedios y los lisos.

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Verstappen, con los intermedios en su Red Bull, estuvo del lado correcto de la elección, al igual que Antonelli, lo que resultó clave para que ambos se erigieran como protagonistas en la pelea por la victoria, que finalmente quedó en manos del neerlandés.

Lewis Hamilton inició con neumáticos blandos lisos, lo cual terminó siendo un desastre en ese momento, ya que quienes hicieron la misma elección perdieron una gran cantidad de tiempo. El siete veces campeón se mantuvo en pista y aprovechó el primer coche de seguridad durante el cual no pasó por pits para ganar terreno y, posteriormente, sacar partido del muy buen ritmo de su Ferrari para acomodarse en el top 5.

Eso se transformó en el cuarto puesto cuando George Russell abandonó repentinamente mientras era tercero a cinco vueltas del final, durante el segundo período de safety car de la carrera, y Hamilton avanzó posteriormente al tercer puesto al superar a Isack Hadjar, de Red Bull.

El francés cruzó la meta quinto, ya que también fue adelantado por Charles Leclerc en el otro Ferrari, mientras que Oscar Piastri fue sexto con el mejor de los McLaren.

Las diez primeras posiciones las completaron Liam Lawson, Fernando Alonso, Lando Norris y Arvid Lindblad.

Franco Colapinto arrancó 21° y estuvo entre quienes optaron por la goma slick para comenzar la carrera, lo cual le costó caro al inicio, pero luego mantuvo un buen ritmo y finalmente cruzó la meta 13°, tres puestos por delante de Pierre Gasly, su compañero en Alpine.

Sergio Pérez tuvo una carrera difícil al volante de su Cadillac, pero al menos vio la bandera a cuadros en la 19° y última posición, algo que no consiguió su compañero, Valtteri Bottas, cuyo despiste fue la causa del primer coche de seguridad.

Así se desarrolló el Gran Premio de Bahréin en Malasia:

La lluvia llegó con fuerza para el momento del inicio oficial de la carrera, lo que llevó a que Dirección de Carrera pospusiera la largada del Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Los coches se pusieron en marcha para la vuelta de formación 40 minutos después del horario original. Sin embargo, el caos se presentó en ese momento: Max Verstappen, líder del pelotón detrás del coche de seguridad, reportó que su Red Bull no aceleraba, antes de que el neerlandés lograra ponerse en marcha nuevamente.

Poco después, Lewis Hamilton, que partía desde el segundo puesto, reportó un problema similar en su coche. El piloto de Ferrari avanzó a muy baja velocidad durante la primera vuelta de formación mientras el resto de los pilotos lo superaba. Una vuelta más tarde, también logró volver a ponerse en marcha.

Sin embargo, otros autos también parecieron sufrir problemas similares, por lo que Control de Carrera sacó la bandera roja y suspendió el procedimiento de largada, por lo que todos debieron dirigirse al pitlane.

Casi una hora transcurrió para que los coches volvieran a ponerse en marcha en el pitlane, y hubo sorpresas en la elección de neumáticos, ya que varios optaron por los neumáticos lisos en vez de los intermedios, pese a que claramente aún había agua sobre la pista. Piastri, Bortoleto, Stroll, Hulkenberg y Checo Pérez se arrepintieron y entraron a pits a cambiar a intermedios, lo que les hizo arrancar desde el pitlane.

La carrera se puso en marcha con una partida detenida tras dos vueltas de formación y los Mercedes saltaron al primer puesto con Antonelli delante de Russell, mientras que Verstappen buscaba aguantar el tercer lugar ante el ataque de Lawson.

Los neumáticos lisos demostraron ser claramente la elección incorrecta para comenzar, y todos quienes los montaban —Hamilton, Norris, Alonso, Gasly, Bearman, Colapinto, Leclerc y Bottas— estaban atrás en el clasificador.

Leclerc fue a los pits en la cuarta vuelta para pasarse a los intermedios y regresó a la carrera a más de un minuto de los líderes y a 31 segundos del penúltimo, que era Bottas en ese momento. Sin embargo, la diferencia de ritmo entre un neumático y otro era tan grande que el monegasco alcanzó al finlandés en apenas un par de minutos.

En seis vueltas de carrera, Antonelli marcaba el récord de vuelta con 1m48s702, mientras que Hamilton giraba en 2m13s074 con los intermedios, ya a un minuto del líder.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Verstappen se recuperó tras su flojo comienzo y adelantó a Russell para tomar el segundo lugar, colocándose a poco más de dos segundos de Antonelli. Lawson, Hadjar, Sainz, Ocon, Lindblad, Albon y Piastri completaban el top 10.

Al iniciar la novena vuelta, Verstappen presionaba a Antonelli por el liderato en un momento en que los neumáticos lisos comenzaban a mostrar un mejor rendimiento que los intermedios. Sin embargo, el mejor clasificado con los slicks era Norris, 14° y a 70 segundos de los líderes.

De todos modos, el coche de seguridad llegó en la vuelta 10 por una salida de pista de Bottas que dejó al finlandés enterrado en la grava en la curva 13 y todos los que estaban con gomas intermedias aprovecharon para cambiar a las lisas: Antonelli y Russell montaron los medios, mientras que Verstappen y Hadjar colocaron los lisos. Lawson, quinto en el orden, eligió los duros.

La bandera verde regresó en la vuelta 13 con Antonelli al frente, seguido de Verstappen, Russell, Hadjar y Lawson, mientras que Ocon, Lindblad, Sainz, Bortoleto y Piastri completaban el top 10. Checo Pérez era 14° y Colapinto marchaba 21°, último en el clasificador.

Verstappen tomó la línea exterior en la primera curva a la par de Antonelli y luego lo adelantó en la segunda para colocarse primero. Russell también superó a su compañero de equipo poco después en la vuelta.

En 20 giros de carrera, Verstappen lideraba con tres segundos y medio sobre Russell, quien a su vez era seguido de cerca por un Antonelli que decía en la radio que tenía más ritmo que su compañero. Hadjar, en tanto, no lograba seguir a los tres primeros y era un distante cuarto.

Franco Colapinto, Alpine, durante el GP de Bahréin en Malasia. Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Hamilton, después de todo el caos inicial, lograba ascender al sexto puesto al adelantar a Ocon. Leclerc, con el otro Ferrari, era apenas 12°, pero a pocos segundos de su compañero de garaje.

Mercedes le negó a Antonelli un intercambio de posiciones, pero le indicó que podían competir y el italiano no tardó en adelantar a Russell en la curva 4 para colocarse segundo, a cinco segundos de Verstappen.

Antonelli perdió un par de segundos en la vuelta 24 al irse ligeramente fuera en la última curva, pero logró mantener a Russell detrás.

En 30 vueltas cumplidas, Verstappen marcaba el rumbo con casi diez segundos sobre Antonelli, quien a su vez se alejaba cinco segundos de un Russell que no lograba seguirle el ritmo. Hamilton, que había avanzado hasta el quinto lugar, se encontraba a cinco segundos y acercándose a Hadjar por la cuarta posición.

Colapinto llegó hasta el 11° puesto al aprovechar las paradas en boxes de otros pilotos, pero luego cayó hasta el 19°, solo por delante de Albon y Checo Pérez, cuando finalmente se detuvo en la vuelta 31 para cambiar neumáticos.

Verstappen y Antonelli fueron a los pits en la vuelta 33 y ambos volvieron a pista con neumáticos blandos —igual que Russell, que había parado una vuelta antes—. Las diferencias se mantenían similares, con diez segundos entre primero y segundo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

La carrera fue neutralizada con el Virtual Safety Car en la vuelta 43, cuando Albon quedó detenido a un costado de la pista, lo que llegó en un buen momento para un Hadjar que estaba bajo una inmensa presión por parte de Hamilton en el duelo por la cuarta posición.

Red Bull llamó a Verstappen a los pits para cambiar neumáticos, con lo que cedió el liderato, ya que Antonelli se quedó fuera, pero Mercedes también hizo parar a sus dos pilotos en el siguiente paso por boxes, lo que devolvió al neerlandés al primer lugar.

El Virtual Safety Car se transformó en Safety Car tres giros después porque finalmente se necesitó el ingreso de una grúa para retirar el Williams de Albon, lo que juntó todo el pelotón al entrar en las diez vueltas finales de la carrera.

Se supone que nada sucede en una carrera mientras está neutralizada, pero no fue el caso para el alocado GP de Bahréin en Malasia: Russell se detuvo a un costado de la pista con un problema en su monoplaza al iniciar la vuelta 50, dejando a Hadjar en el tercer puesto, al tiempo que Norris tuvo una salida de pista en la primera curva, volviendo en el 11° lugar.

La carrera se reinició en la vuelta 52 y Verstappen se mantuvo delante de Antonelli, pero el italiano no le perdía pisada al neerlandés.

Detrás de los dos primeros, Hamilton adelantó a Hadjar al iniciar la vuelta 53 para tomar la tercera posición en una carrera que lo había visto caer a más de un minuto de la punta en el comienzo. El francés luego fue también superado por Leclerc para un 3-4 de Ferrari.

Por su parte, Colapinto logró avanzar sobre Bearman en el reinicio para tomar la 13ª posición, detrás del Aston Martin de Lance Stroll.

Verstappen finalmente se llevó la victoria al cabo de las 55 vueltas de carrera con 2s307 de diferencia sobre Antonelli, mientras que Hamilton completó los puestos del podio.

Leclerc cruzó la meta cuarto, seguido de Hadjar, Piastri, Lawson, Alonso, Norris y Lindblad en el top 10.

Colapinto finalizó 13° después de tomar la salida 21° y Checo Pérez fue 19°, último entre los pilotos que llegaron al final.