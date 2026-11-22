Crónica de carrera

Fórmula 1 Las Vegas GP

Verstappen gana una carrera increíble en Las Vegas con Colapinto en el top 6 y choque de Checo Pérez

Max Verstappen, con Red Bull, resistió todos los ataques para ganar el GP de Las Vegas seguido por los McLaren de Norris y Piastri. Franco Colapinto finalizó sexto y Checo Pérez abandonó por un choque.

Federico Faturos

Publicado: 22 nov 2026, 5:37

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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Jim Watson / AFP via Getty Images

Había una gran expectativa al tener a Verstappen y Russell en la primera fila tras el incidente de ambos el viernes, pero el piloto de Red Bull movió bien desde el primer cajón y el de Mercedes no tuvo opción en el corto recorrido hasta la curva uno.

Hadjar adelantó a Norris en la primera vuelta y se colocó tercero, mientras que Colapinto avanzó hasta el sexto puesto adelantando a Antonelli y a Gasly, aunque luego perdía ritmo por falta de temperatura en los neumáticos y fue adelantado por su compañero en Alpine, por el flamante campeón de 2026 en el siguiente giro y por los Ferrari de Hamilton y Leclerc hasta caer al décimo lugar.

Por su parte, Checo Pérez era 15° en las primeras vueltas con neumáticos blandos en su Cadillac, que fueron la elección de todos excepto Antonelli y Bearman para arrancar.

Hadjar superó a Russell para darle a Red Bull el 1-2, luego el de Mercedes volvió a superarlo, pero el francés hizo lo propio al arrancar la quinta vuelta. Lindblad también se colocó delante de Russell, pero pudo recuperar el tercer lugar.

Hadjar siguió al ataque y hasta se animó a presionar a Verstappen por el liderazgo, pero pronto le llegó el mensaje indicando que la prioridad era no perder tiempo y alejarse de Russell. Más atrás, Gasly se colocaba quinto al adelantar a Norris. Colapinto, por su parte, era adelantado por Piastri y se caía de la zona de puntos.

En la novena vuelta, Hadjar volvió a ponerse a la par de Verstappen al final de la recta de casi dos kilómetros de la pista de Las Vegas al aprovechar el rebufo, antes de ser adelantado por Russell en ese mismo giro.

En la vuelta 10, Russell adelantó a Verstappen, pero el neerlandés le devolvió la gentileza y regresó al primer lugar. Gasly, por su lado, había pasado a Lindblad y luego hizo lo mismo con Hadjar, pero su compatriota francés también recuperó la posición.

Más atrás en el orden, los Ferrari luchaban con los McLaren y Colapinto aprovechó para adelantar a Norris y a Piastri, aunque el australiano volvería a ponerse delante del argentino.

Los pilotos de Ferrari intercambiaron mensajes de radio quejándose mutuamente, pero el día del equipo italiano se complicaría cuando Hamilton recibió diez segundos de penalización por adelantar a Norris por fuera de los límites de la pista en la curva 8.

Checo Pérez intentó adelantar a Rafa Camara en la curva 14, pero el brasileño se cerró y se produjo el contacto. El mexicano abandonó en el lugar y fue necesario el coche de seguridad para neutralizar la carrera.

Todos aprovecharon para realizar su parada en los pits: Verstappen se mantuvo adelante, seguido de Russell, Hadjar y Gasly. Lindblad era quinto en el orden, pero hizo un trompo durante la neutralización con neumáticos fríos tras el pitstop, lo que le costó el retiro de la carrera porque no pudo volver a ponerse en marcha.

Colapinto fue adelantado por Bortoleto en los pits, pero superó a Piastri y el argentino tomó el reinicio en la novena posición cuando regresó la bandera verde en la vuelta 26 de las 50 previstas.

Verstappen movió bien nuevamente cuando el safety car ingresó a los pits y mantuvo a Russell detrás, pero el que tuvo problemas fue Hadjar: de repente se le rompió el alerón delantero, perdiendo cualquier chance en la carrera.

Gasly ascendió a la tercera posición y Colapinto se colocó séptimo tras adelantar también a Bortoleto en el reinicio.

Russell adelantó a Verstappen al final del Strip y logró mantenerse delante en la curva uno al iniciar la vuelta 29, pero el de Red Bull recuperó el primer puesto en la curva 3, mientras Gasly era un espectador de lujo desde el tercer lugar. Colapinto, en el otro Alpine, era adelantado por Piastri y Hamilton.

En la vuelta 32, Russell se lanzó a adelantar a Verstappen en la curva uno, pero el cuatro veces campeón recuperó la posición a los pocos metros para sostenerse adelante una vez más.

Gasly fue adelantado por Norris y luego por Antonelli y Piastri para caer al sexto puesto, al tiempo que Hamilton —pese a los diez segundos de sanción— alcanzaba y superaba a Leclerc en el duelo interno de los de Ferrari por la séptima posición.

Norris, que llegó a estar fuera del top 10, se sumó a la fiesta en la pelea por la victoria al aprovechar la batalla entre Verstappen y Russell para superar al de Mercedes y al de Red Bull en la misma vuelta 34, pero Verstappen regresó al primer lugar también en esa vuelta.

Insólitamente, los Ferrari volvieron a tocarse como hace dos carreras en México: Hamilton intentó adelantar a Piastri y luego se encontró a la par de Leclerc en la curva 7, momento en que se dio el roce que envió al trompo al siete veces campeón.

Colapinto aprovechó para avanzar dos lugares, ya que también superó a Leclerc, pero el monegasco recuperó la posición poco después y dejó octavo al argentino.

A diez vueltas del final, la carrera seguía completamente abierta y Antonelli tuvo su momento al frente solo para, como siempre hasta entonces, ver a Verstappen recuperar la primera posición. Russell, en tanto, caía al cuarto lugar al ser adelantado también por Norris.

La pelea siguió hasta el final con cambios de posiciones en los primeros lugares y hasta se cobró a Russell cuando el británico intentó adelantar a Antonelli en la curva 5 y se fue largo hacia las barreras. Aunque pudo continuar, perdió toda chance de podio.

Verstappen finalmente se llevó la victoria por apenas seis décimas sobre Norris, con Piastri en la tercera posición.

Antonelli le ganó el cuarto lugar a Gasly sobre la meta por solo tres décimas y Colapinto finalizó sexto ante la sanción de diez segundos a Leclerc, que cayó hasta el décimo lugar. Hamilton fue séptimo, seguido de Sainz y Russell.

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