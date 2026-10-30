Fórmula 1 GP de México
Verstappen habla sobre el desgaste del calendario de F1 después de que dos pilotos enfermaran
Max Verstappen ha destacado el desgaste físico de las triples citas de la Formula 1
Lydia Mee Ronald Vording
Publicado: 30 oct 2026, 0:08
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
El cuatro veces campeón de Formula 1 Max Verstappen dice que es "normal" que los pilotos de F1 y los miembros de los equipos se enfermen en esta fase de la temporada después de que dos pilotos se perdieran la jornada de medios del jueves en Ciudad de México.
El líder del campeonato, Kimi Antonelli, fue eximido de las obligaciones con los medios mientras se recupera de una enfermedad viral, y Mercedes espera que el piloto italiano regrese a la pista para los entrenamientos del viernes. Valtteri Bottas, de Cadillac, también se perdió la jornada de medios por enfermedad, y la escudería estadounidense lo describió como una precaución.
México es la segunda carrera de un triplete después del Gran Premio de Estados Unidos de la semana pasada y antes del Gran Premio de Brasil de la próxima semana. Los últimos nueve fines de semana de carrera de la temporada 2026 están organizados en tres tripletes con descansos de una semana entre ellos.
Al hablar con los medios en México, a Verstappen se le preguntó lo dura que había sido la serie de carreras.
"Lo es, por supuesto, siempre bastante duro para tu cuerpo, como tres semanas seguidas. A veces puedes tener un poco de mala suerte con cualquier cosa, un virus estomacal", explicó el neerlandés.
Más de la F1 :
"Pero normalmente es en esta época del año cuando no solo los pilotos, sino también los mecánicos y la gente del equipo se enferman. Porque tu cuerpo puede soportar mucho estrés. Pero en algún momento, por supuesto, también te dice cuándo necesita una pequeña fase de recuperación.
"Eso es algo que necesitas mantener bajo control. Y algunos años va un poco mejor que otros. Creo que también intentas aprender un poco sobre ello cuantas más temporadas haces. A veces hay cosas que no puedes prevenir. Pero sin duda, siempre es muy duro.
"Para mí, la parte más dura es que realmente no puedes ir a casa entre una y otra para volver con la familia. Eso, para mí, es hoy en día algo que no disfruto realmente de los tripletes."
Más de la F1 :
Fórmula 1Colapinto: "Hay que dar vuelta la tortilla en México y empezar a andar bien otra vez"
Fórmula 1Checo Pérez decidió firmar su “último” contrato con Cadillac aunque tenía otras opciones en F1
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Carlos Sainz responde a Fernando Alonso: "Todos tenemos talento para pelear victorias"
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Lydia Mee
Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
12 d
Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay
Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
28 d
Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari
Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
28 d
Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull
Más de
Max Verstappen
Verstappen bromea sobre el proyecto de Ricciardo en Le Mans: "Es inteligente al elegirme"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
16 min
Verstappen bromea sobre el proyecto de Ricciardo en Le Mans: "Es inteligente al elegirme"
Por qué Daniel Ricciardo se plantearía volver a Le Mans
WEC
WEC 7 h
Por qué Daniel Ricciardo se plantearía volver a Le Mans
Max Verstappen no estará en la FP1 del GP de México para Red Bull
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
1 d
Max Verstappen no estará en la FP1 del GP de México para Red Bull
Más de
Red Bull Racing
Sebastian Vettel revela por qué BMW no lo quiso, pero Red Bull sí
Fórmula 1
Fórmula 1 11 h
Sebastian Vettel revela por qué BMW no lo quiso, pero Red Bull sí
Por qué Aston Martin y Red Bull fueron consultados por una asociación de motores en la F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
1 d
Por qué Aston Martin y Red Bull fueron consultados por una asociación de motores en la F1
Red Bull no resolverá sus arrancadas hasta 2027: la fricción y el turbo complican el avance
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
2 d
Red Bull no resolverá sus arrancadas hasta 2027: la fricción y el turbo complican el avance
Últimas noticias
Verstappen bromea sobre el proyecto de Ricciardo en Le Mans: "Es inteligente al elegirme"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
16 min
Verstappen bromea sobre el proyecto de Ricciardo en Le Mans: "Es inteligente al elegirme"
Carlos Sainz responde a Fernando Alonso: "Todos tenemos talento para pelear victorias"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
1 h
Carlos Sainz responde a Fernando Alonso: "Todos tenemos talento para pelear victorias"
Horarios y canales de televisión para ver las prácticas del viernes del GP de México
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
2 h
Horarios y canales de televisión para ver las prácticas del viernes del GP de México
"Este año no me va a quebrar", asegura George Russell al llegar a México
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
3 h
"Este año no me va a quebrar", asegura George Russell al llegar a México
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete