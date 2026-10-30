Fórmula 1 GP de México

Verstappen habla sobre el desgaste del calendario de F1 después de que dos pilotos enfermaran

Max Verstappen ha destacado el desgaste físico de las triples citas de la Formula 1

Lydia Mee Ronald Vording

Publicado: 30 oct 2026, 0:08

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

El cuatro veces campeón de Formula 1 Max Verstappen dice que es "normal" que los pilotos de F1 y los miembros de los equipos se enfermen en esta fase de la temporada después de que dos pilotos se perdieran la jornada de medios del jueves en Ciudad de México.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, fue eximido de las obligaciones con los medios mientras se recupera de una enfermedad viral, y Mercedes espera que el piloto italiano regrese a la pista para los entrenamientos del viernes. Valtteri Bottas, de Cadillac, también se perdió la jornada de medios por enfermedad, y la escudería estadounidense lo describió como una precaución.

México es la segunda carrera de un triplete después del Gran Premio de Estados Unidos de la semana pasada y antes del Gran Premio de Brasil de la próxima semana. Los últimos nueve fines de semana de carrera de la temporada 2026 están organizados en tres tripletes con descansos de una semana entre ellos.

Al hablar con los medios en México, a Verstappen se le preguntó lo dura que había sido la serie de carreras.

"Lo es, por supuesto, siempre bastante duro para tu cuerpo, como tres semanas seguidas. A veces puedes tener un poco de mala suerte con cualquier cosa, un virus estomacal", explicó el neerlandés.

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"Pero normalmente es en esta época del año cuando no solo los pilotos, sino también los mecánicos y la gente del equipo se enferman. Porque tu cuerpo puede soportar mucho estrés. Pero en algún momento, por supuesto, también te dice cuándo necesita una pequeña fase de recuperación.

"Eso es algo que necesitas mantener bajo control. Y algunos años va un poco mejor que otros. Creo que también intentas aprender un poco sobre ello cuantas más temporadas haces. A veces hay cosas que no puedes prevenir. Pero sin duda, siempre es muy duro.

"Para mí, la parte más dura es que realmente no puedes ir a casa entre una y otra para volver con la familia. Eso, para mí, es hoy en día algo que no disfruto realmente de los tripletes."

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