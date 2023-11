Verstappen: No tendría nada que demostrar con Hamilton de compañero

La posibilidad se ha convertido en un tema de conversación después de que Hamilton revelara que el jefe de Red Bull, Christian Horner, se había puesto en contacto con él a principios de este año, aunque señaló que se había perdido el mensaje en ese momento, y que no llegó a nada.

Hamilton firmó posteriormente un nuevo contrato con Mercedes, mientras que el contrato en vigor de Sergio Pérez significa que realizará otra temporada con Red Bull en 2024.

Preguntado en la previa del GP de Abu Dhabi sobre la perspectiva teórica de tener algún día a Hamilton como compañero de equipo, Verstappen dejó claro que no estaba interesado en tal discusión.

"¿Qué aportaría saberlo?", dijo Verstappen. "Porque no está sucediendo. Así que no tiene sentido inventar historias si no está sucediendo".

Presionado sobre si le gustaría que sucediera, dijo: "No me importaría, no importa. A cualquiera. No quiero ponerlo como ahora particularmente en Lewis. También hay muchos grandes pilotos. A veces no funciona así".

Más tarde, en una sesión con medios neerlandeses, Verstappen fue preguntado de nuevo por el tema.

"No me interesa en absoluto", dijo. "Ni siquiera sabía nada de esas historias cuando me preguntaron durante la rueda de prensa. Pero tampoco me interesan. Ni siquiera hace falta hablar de ello, porque sencillamente nunca va a ocurrir".

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG y Max Verstappen, Red Bull Racing en la rueda de prensa posterior a la carrera.

Ante la sugerencia de que vencer a Hamilton en igualdad de máquinas sería una declaración, Verstappen cuestionó: "¿Pero qué tengo que demostrar? No tengo nada que demostrar, creo".

También restó importancia a la perspectiva de que una batalla intra-equipo con Hamilton sea buena para los aficionados a la F1.

"Entonces siempre habrá excusas si un piloto es más rápido que el otro", dijo. "Sí, pero es demasiado viejo y ese tipo de cosas. Siempre se les ocurre algo. Ahora es lo mismo".

"Hoy en día la gente dice que gano demasiado. Pero si no ganas, dirán: 'El equipo tiene que hacerlo mejor'. Siempre hay alguna historia que crear para hablar de otra cosa".

Cuando se le dijo que su antiguo jefe en Toro Rosso, Franz Tost, ha dicho que puede ganar a cualquier compañero de equipo que le pongan, Verstappen añadió: "Bueno, yo creo en mí mismo, por supuesto. Si no tienes esa confianza en ti mismo, entonces es mejor abandonar".

Información adicional de Ronald Vording

