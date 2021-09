Verstappen: "Las palabras de Hamilton demuestran que no me conoce"

En declaraciones previas al Gran Premio de Rusia de este fin de semana, dos semanas después del segundo accidente polémico de la temporada entre ambos en Monza, Hamilton dijo: "Recuerdo lo que fue cuando tuve mi primera (lucha por el título) y definitivamente va en aumento".

El piloto de Mercedes también dijo que al considerar la posición de Verstappen como aspirante al campeonato por primera vez, su actitud es "empatizar y entender", ya que "estaba pasando por muchas emociones diferentes (con McLaren en 2007), y no siempre lo manejé de la mejor manera".

Cuando Motorsport.com le preguntó si tenía alguna respuesta a las palabras de Hamilton cuando le tocó participar en la rueda de prensa previa al evento en Sochi, Verstappen dijo: "Esos comentarios sólo demuestran que realmente no me conoce. Lo cual está bien. Tampoco necesito conocerlo a él, cómo es completamente".

"Pero sólo me centro en mí mismo, y realmente disfruto ahí fuera al estar adelante y espero, por supuesto, que podamos hacerlo durante mucho tiempo".

Verstappen tuvo una rápida progresión en su carrera a través de las categorías formativas, lo que significa que nunca ganó un título en monoplazas, siendo tercero en la Fórmula 3 Europea en 2014 antes de subir a la Fórmula 1 al año siguiente con Toro Rosso con apenas 17 años.

Max Verstappen, Red Bull Racing, luego del accidente en Monza. Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Fue ascendido a Red Bull después de cuatro carreras de la siguiente temporada 2016, cuando ganó en su debut con el equipo en el GP de España, pero 2021 es la primera vez que el equipo ha sido capaz de darle un coche para pelear por el título.

En lo que respecta a la intensidad particular de la lucha por un primer título de F1, Verstappen, que llegó a ser campeón del mundo de karts antes de dar el paso a la F3, dijo a Motorsport.com a principios de este año que "es básicamente lo mismo: eliges tus batallas".

Por ello, el neerlandés asegura estar "muy tranquilo" ante el nuevo reto que afronta en 2021.

"Sí, ¡estoy tan nervioso que apenas puedo dormir!", bromeó inicialmente. "Es tan horrible luchar por un título, ¡realmente lo odio!"

"No, creo que si alguien me conoce de verdad, creo que estoy muy relajado con todas esas cosas y realmente no me molesta".

"Estoy muy relajado y es la mejor sensación tener un gran coche en el que vas cada fin de semana y puedes luchar por una victoria. Y no importa si estás liderando un campeonato o no".