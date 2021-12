Verstappen: Hamilton volverá más fuerte en 2022

Lewis Hamilton parecía estar a punto de conseguir la victoria que necesitaba para lograr su octavo título antes de que saliera el coche de seguridad tras un accidente del piloto de Williams Nicholas Latifi.

La decisión del director de carrera de la F1, Michael Masi, de reanudar la carrera a falta de una vuelta dio a Verstappen, que había entrado en boxes para montar los neumáticos blandos, la oportunidad que necesitaba para ponerse al frente y tomar la corona.

Aunque se alegró de la buena suerte que le ayudó a ganar su primer campeonato, Verstappen reconoció que las circunstancias no fueron fáciles para su rival.

"Había un lado que estaba increíblemente feliz y otro que estaba decepcionado", dijo este lunes durante una charla con medios seleccionados para reflexionar sobre su éxito en el título mundial.

"Por supuesto, lo sentí por Lewis. Lo hizo todo bien, durante toda la carrera. Pero, ya sabes, la Fórmula 1 puede ser muy impredecible".

"Y, por supuesto, puede ir en cualquier dirección. Podría haber sido al revés también, donde estaría controlando la carrera y luego la perdería en la última vuelta. Eso es, por desgracia, también parte de las carreras".

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Aunque el jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, sugirió que los "dioses de las carreras" habían cuidado de su escuadra al sacar el coche de seguridad a última hora, Verstappen dejó claro que la victoria no se la habían puesto en bandeja.

Reflexionando sobre la fase de la carrera anterior a la salida del coche de seguridad, en la que parecía que Hamilton tenía las cosas bajo control, Verstappen dijo que la clave para él fue no rendirse.

"Por supuesto que vi que no lo estaba alcanzando lo suficiente", señaló el ahora monarca. "Así que me dije a mí mismo que siguiera empujando hasta el final, porque no me iba a rendir. Y eso es lo que hicimos".

"Salió el coche de seguridad. Necesitábamos un milagro y se produjo, pero hay que aprovecharlo. Tenía que ir por el adelantamiento y eso es lo que hicimos. Y sí, fue un final dramático".

Mientras que un decepcionado Hamilton no ha hablado en público desde una breve entrevista televisiva inmediatamente después de la carrera, Verstappen no tiene dudas de que su rival volverá con fuerza en 2022.

"Lewis es un gran deportista", añadió Verstappen. "Como he dicho antes, así son las carreras y todos tenemos que lidiar con ello: si es positivo o negativo. Pero volverá de nuevo muy fuerte, porque es un piloto increíble".