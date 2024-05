Verstappen explica los problemas de un Red Bull "muy fuera de ritmo" en Imola

La frustración de Verstappen quedó en evidencia a lo largo de ambas sesiones de entrenamientos al encontrarse con un Red Bull RB20 difícil de controlar en el técnico segundo sector del circuito italiano.

El tricampeón del mundo terminó la primera sesión en quinta posición y cayó a la séptima en la segunda, a más de medio segundo del más rápido, Charles Leclerc, de Ferrari. Su compañero de equipo Sergio Pérez fue octavo, otra décima por detrás del neerlandés.

Verstappen expresó con frecuencia su frustración por el comportamiento y el equilibrio impredecible del RB20 en la radio del equipo. Tras la sesión, temía que el Red Bull fuera demasiado lento a pesar de las nuevas actualizaciones, que incluyen un alerón delantero totalmente nuevo, un suelo revisado y retoques en la carrocería trasera.

"Ha sido un día difícil. Ha sido difícil conseguir un buen equilibrio y no me he sentido cómodo en el coche, me he movido mucho", dijo Verstappen a F1 TV.

"Es muy fácil perder el coche, así que tenemos algunas cosas que tenemos que mirar porque hoy definitivamente.... simplemente mal, simplemente no estuve cómodo".

"También la tanda larga ha sido muy mala, así que tenemos que mejorar algunas cosas si queremos ser competitivos mañana".

"Hoy hemos estado muy fuera de ritmo y tenemos que solucionarlo".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si confiaba en que el equipo sería capaz de darle la vuelta para el sábado, bromeó: "Supongo que no puede ser peor que lo que hemos tenido hoy, ¿verdad?"

"Miraremos algunas cosas que podemos hacer mejor para mañana. Pero sí, parece que los demás han dado un paso adelante. Y por nuestra parte sólo un mal día''.

La ira de Verstappen también se centró en Lewis Hamilton, que lo obstaculizó en la chicana Villeneuve antes de Tosa. Eso llevó a Verstappen a gesticular furiosamente al británico mientras se ponía al lado del Mercedes.

"No es la primera vez", dijo Verstappen sobre Hamilton bloqueándolo. "Intentas, por supuesto, mantener siempre la calma al respecto. Pero sí, volvió a pasar".

"Pero en el otro extremo, realmente no quiero hablar demasiado de ello, porque ese no es nuestro problema hoy".