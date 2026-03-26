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Fórmula 1 GP de Japón

Max Verstappen veta a un periodista británico en Japón: "No voy a hablar hasta que él se vaya"

El incidente previo al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 revela que aún persisten sensibilidades en torno al desenlace del campeonato de pilotos de la temporada pasada.

Stuart Codling Ronald Vording
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen no ha ocultado en los últimos años sus problemas con la prensa británica en la Fórmula 1, sugiriendo que, como grupo, está institucionalmente sesgada en su contra, pero es raro que pase a una represalia directa.

En Suzuka dio el inusual paso de negarse a hablar en una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Japón hasta que uno de los periodistas presentes —Giles Richards, de The Guardian— abandonara la sala: "No voy a hablar hasta que él se vaya".

Se entiende que el malestar de Verstappen se remonta a la conferencia de prensa posterior a la carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi del año pasado, una carrera en la que el neerlandés quedó a dos puntos de arrebatar el título de pilotos tras una notable remontada en la parte final de la temporada. Allí, Richards le preguntó a Verstappen si se arrepentía de su choque con George Russell en el Gran Premio de España, por el cual Max fue penalizado con 10 segundos, lo que le hizo perder cinco posiciones en la clasificación final y sumar un punto en lugar de 10.

"Te olvidás de todo lo demás que pasó en mi temporada", respondió Verstappen en ese momento.

"Lo único que mencionás es Barcelona. Sabía que esa pregunta iba a llegar. Ahora me estás mirando con una sonrisa estúpida.

"No lo sé. Sí, es parte de las carreras al final. Vives y aprendes. El campeonato es de 24 carreras. También me han dado muchos regalos anticipados de Navidad en la segunda mitad, así que también se puede cuestionar eso".

El periodista había cuestionado previamente a Max Verstappen sobre su incidente con George Russell en España.

El periodista había cuestionado previamente a Max Verstappen sobre su incidente con George Russell en España.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

El supuesto sesgo mediático es un tema recurrente en las conversaciones en línea, con la ironía de que quienes expresan esas opiniones suelen estar mostrando un sesgo de confirmación. No obstante, Verstappen ha afirmado con frecuencia que tiene "el pasaporte equivocado" para ser tratado de manera justa por ciertos sectores de la prensa.

En 2022, boicoteó brevemente a Sky Sports F1 después de que uno de sus analistas dijera sobre el controvertido desenlace del campeonato mundial de 2021 que Lewis Hamilton había sido "robado". Las circunstancias del Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, donde el entonces director de carrera Michael Masi no siguió el procedimiento correcto para relanzar la carrera tras un coche de seguridad, siguen generando división entre los aficionados de la F1.

La propia investigación de la FIA sobre el evento reconoció posteriormente que un "error humano" fue el responsable de que la carrera se reiniciara con una vuelta restante antes de la bandera a cuadros, en lugar de finalizar con el pelotón aún neutralizado detrás del coche de seguridad.

Desde entonces, Verstappen ha seguido afirmando que la cobertura de los incidentes en pista en los que está involucrado tiende a presentarse de forma desfavorable hacia él.

Lea también:

"El problema en la F1 es que el 80 a 85% de los medios es británico", dijo tras ganar su cuarto título mundial en Qatar en 2024, en una definición del campeonato en la que la narrativa estuvo dominada por la cuestión de la etiqueta en pista tras varios enfrentamientos entre él y Lando Norris, de McLaren.

"Y sentí que algunas cosas que se escribieron sobre mí no eran justas".

Este último episodio, aunque en apariencia trivial, demuestra que todavía persiste cierta sensibilidad en torno a lo ocurrido en el Gran Premio de España de 2025 y su costo final.

Las fotos del jueves en el GP de Japón

Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero del Mercedes W17

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Un miembro del equipo Aston Martin F1 posa para una foto con los aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Un miembro del equipo Aston Martin F1 posa para una foto con los aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Mattia Binotto, equipo Audi F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Mercedes W17

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lando Norris, McLaren, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Seguidor de Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Detalle del ventilador

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero de Oliver Bearman, del equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1, Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Jenson Button, embajador del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero de Gabriel Bortoleto, del equipo Audi F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

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Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Detalles de «Racing Bulls»

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls; Peter Bayer, Racing Bulls; Alan Permane, Racing Bulls; Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Fórmula 1
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