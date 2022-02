Verstappen: la investigación de la FIA no ha eclipsado mi campeonato

Cargar reproductor de audio

Max Verstappen adelantó en la última vuelta a Lewis Hamilton y le arrebató la victoria en el final de la temporada de Fórmula 1 y se aseguró así su primer campeonato mundial.

En los momentos posteriores a la carrera, el piloto de Red Bull reveló que había luchado contra la barrera del dolor con un calambre en la pierna durante los intensos momentos finales de la lucha.

Pero en una entrevista publicada en el periódico The Guardian el martes, Verstappen reveló cuánto estaba sufriendo - y cómo le habría sido difícil continuar si la carrera hubiera durado mucho más.

Dijo que las dificultades a las que se enfrentó al aplicar el acelerador se podían ver en los datos de telemetría y se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir.

"Si se repasan los datos, no se ve una entrada del acelerador muy suave. Estaba gritando por la radio [después de haber ganado] pero durante toda la vuelta mi pie iba así", dijo.

"Estaba completamente hecho. Una vuelta más y no podría haber terminado la carrera así. Los niveles de estrés eran tan altos en la última vuelta que probablemente tu cuerpo reacciona a eso. Pero no puedes rendirte".

Reflexionando sobre esos momentos finales, sabiendo que solo quedaba una vuelta, Verstappen dijo: "Yo estaba pensando: 'Tengo que adelantarle (a Hamilton). Sólo hay una opción aquí y no voy a terminar segundo".

"Intenté estar muy encima en el reinicio. Todo iba bien hasta que crucé la línea de meta y empecé a sentir calambres en la pierna. Es una de las cosas más dolorosas que pueden ocurrir porque vas a tope durante mucho tiempo".

"Sientes que el músculo se aprieta y se vuelve como una pelota de tenis. Por supuesto, la adrenalina ayuda porque, si ocurriera cuando estás caminando, no puedes moverte, simplemente es imposible".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1ª posición, pasa por delante de su equipo animando en el muro de boxes Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Pero no había opción; tenía que hacerlo. Así que seguí a tope y notaba que la pierna me dolía cada vez más. Por suerte, llegó la quinta curva y fui a por el adelantamiento. Tenía como tres segundos sin acelerar".

"Luego hay dos rectas muy largas y, en la segunda, en la que Lewis se me echó encima, notaba cómo me vibraba el pie. No podía controlarlo porque el músculo tenía un espasmo. Mi pie en el último sector estaba así [indicaba un movimiento de zancadilla]".

Mientras que la FIA abrió una investigación sobre lo sucedido en las últimas vueltas en Abu Dhabi, Verstappen insiste en que el asunto no le ha quitado brillo a su éxito.

Cuando se le preguntó si sentía que su título había sido eclipsado por la controversia, Verstappen dijo: "En absoluto. He hecho una muy buena temporada y creo que me lo he merecido. También he tenido muy mala suerte. La gente siempre se acuerda de la última carrera, pero, si miras toda la temporada, el campeonato debería haberse decidido mucho antes."