Verstappen se ha resentido de su lesión en la mano en Gran Bretaña

El líder del campeonato del mundo, Max Verstappen, fue visto con un vendaje en la mano derecha después de conseguir la pole position en Silverstone el sábado.

El holandés explicó que se había hecho daño en un dedo el día anterior al inicio de la acción en pista.

"Me he torcido un poco el dedo", explicó tras la calificación. "La mano me ha estado molestando un poco. Hoy estaba mejor, pero al principio no podía apretarlo bien. Pero ya está totalmente bien".

Verstappen dijo que no estaba seguro de lo que había causado la lesión en primer lugar, ya que no había una causa obvia.

"No lo sé exactamente", dijo. "Fue el jueves por la mañana. Tal vez simplemente puse la mano de una manera equivocada o empujé de una manera equivocada. Muy raro".

Mientras que el dolor se había notado en la pista en el primer día de acción, Verstappen dijo que no había ningún impacto en su rendimiento en el coche - y estaba seguro de que todo estaría bien para la carrera del GP de Gran Bretaña en sí.

"La adrenalina entra en acción entonces, de todos modos", dijo sobre la carrera. "Cuando estoy conduciendo, tampoco pienso demasiado en ello. Ayer fue un poco más duro, pero hoy ha estado bastante bien".

El hombre de la pole, Max Verstappen, Red Bull Racing, y Lando Norris, McLaren, conversan en el Parc Ferme tras la clasificación. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen saldrá en el GP de Gran Bretaña por delante del piloto de McLaren Lando Norris, con quien mantiene una buena amistad.

Y tras mostrarse claramente encantado de haber visto a Norris realizar su mejor clasificación de la temporada hasta el momento, Verstappen explicó lo estrechos que son los lazos con el británico.

Preguntado sobre por qué estaba tan contento de ver a Norris allí, Verstappen dijo: "Es porque nos llevamos bien. A Oscar, por supuesto, todavía no lo conozco muy bien. Es como la siguiente generación. Nunca nos cruzamos en el karting.

"Pero con Lando me llevo muy bien desde hace tiempo. También porque tenemos más o menos la misma actitud ante la vida, que es muy relajada.

"También es muy simpático. Y sé lo bueno que es. Así que sí, es agradable verle así de cualificado".