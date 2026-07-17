Verstappen lidera la FP1 de la F1 en Bélgica; Colapinto es 15° y Checo Pérez, 19°
Verstappen, con Red Bull, fue el más rápido en la primera práctica del GP de Bélgica, seguido por los Ferrari de Hamilton y Leclerc. Colapinto se ubicó 15°, cuatro lugares por delante de Checo Pérez.
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Red Bull sorprendió al dominar el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Bélgica, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps.
La escudería de Milton Keynes tuvo a uno de sus pilotos al frente durante casi toda la sesión antes de que Max Verstappen estableciera el mejor tiempo con 1m47s070.
Los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc lograron romper el 1-2 de Red Bull al girar en 1m47s215 y 1m47s277, respectivamente, lo que dejó a Isack Hadjar cuarto, a 0s252 de su compañero de equipo.
Oscar Piastri finalizó quinto como el mejor McLaren con 1m47s522, seguido por Kimi Antonelli como el mejor Mercedes, mientras que los compañeros de ambos se ubicaron justo detrás, con Lando Norris séptimo y George Russell octavo, ambos a ocho décimas de la cima.
Arvid Lindblad fue el mejor del resto para Racing Bulls al ubicarse noveno con un tiempo de 1m48s234, seguido por Gabriel Bortoleto, quien completó el top 10 con su Audi.
Franco Colapinto finalizó en la 15° posición con un mejor tiempo personal de 1m49s403, con Sergio Pérez en el 19° lugar con 1m50s226.
Así se desarrolló la FP1 del GP de Bélgica de F1:
El fin de semana de la Fórmula 1 en Spa-Francorchamps se puso en marcha bajo un cielo parcialmente nublado y apenas un 20% de probabilidad de lluvia durante la primera práctica, donde los neumáticos medios -compuesto C3 de Pirelli aquí- fueron los elegidos por la mayoría para iniciar la sesión.
Pasados los minutos iniciales, Red Bull disfrutaba de un 1-2 parcial, con Hadjar al frente con 1m48s918, tres décimas por delante de Verstappen, con la particularidad para el francés de que era el único en haber elegido la goma blanda para arrancar el día.
Franco Colapinto, Alpine, durante la FP1 en Spa-Francorchamps.
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Colapinto comenzó con una vuelta de 1m52s738 antes de mejorar a 1m51s223 para meterse momentáneamente en el top 10, mientras que Checo Pérez lo hizo con 1m52s734 para luego bajar su marca a 1m52s031, con lo que era 14°. Los dos latinoamericanos llevaban neumáticos duros del compuesto C2.
Verstappen tomó el primer puesto con 1m48s237 y luego lo mejoró aún más a 1m47s859, pero Hadjar volvía a superar al cuatro veces campeón al girar en 1m47s778 para regresar a lo más alto por 0s081, mientras Hamilton, tercero, se encontraba a más de medio segundo.
A poco de entrar en la segunda media hora del entrenamiento comenzaron a verse los neumáticos blandos en pista, con los que Antonelli pasó de décimo a primero con una vuelta de 1m47s603. Por su parte, Russell se acomodaba cuarto, a 0s356 de su compañero de equipo.
Los Red Bull mantenían su buen rendimiento y volvían a ponerse 1-2, esta vez con Verstappen al frente con 1m47s070 con los blandos, siendo dos décimas y media más veloz que Hadjar.
Liam Lawson, Racing Bulls Team
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Leclerc avanzaba hasta la tercera posición, pero a cuatro décimas de lo conseguido por Verstappen, mientras que Hamilton era quinto, a seis décimas de la cima con el otro Ferrari, pero el siete veces campeón luego se colocó segundo con una vuelta de 1m47s215, al tiempo que Leclerc mejoraba a 1m47s277.
Checo Pérez marcó una vuelta de 1m50s226 con los neumáticos blandos que lo dejaba 16° en el orden, antes de caer un par de posiciones.
Colapinto reportó una falta de potencia durante su stint con la goma dura y luego permaneció varios minutos en el garaje de Alpine antes de regresar a la pista para montar los neumáticos blandos a menos de 15 minutos del final.
El argentino logró una vuelta de 1m49s403 para colocarse provisionalmente 14°, justo delante de Pierre Gasly, aunque posteriormente perdió una posición y finalizó 15°, con un último parcial en el que no pudo mejorar lo hecho con el compuesto C2.
Piastri tuvo una falla de presión hidráulica en los minutos finales de la sesión, pero logró llegar hasta el garaje de McLaren.
Fórmula 1 - GP de Bélgica - 1° Práctica
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
1'47.070
|S
|235.494
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.145
1'47.215
|0.145
|S
|235.176
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.207
1'47.277
|0.062
|S
|235.040
|4
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.252
1'47.322
|0.045
|S
|234.941
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+0.452
1'47.522
|0.200
|S
|234.504
|6
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+0.533
1'47.603
|0.081
|S
|234.328
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|19
|
+0.861
1'47.931
|0.328
|S
|233.615
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
+0.889
1'47.959
|0.028
|S
|233.555
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.164
1'48.234
|0.275
|S
|232.961
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|18
|
+1.336
1'48.406
|0.172
|S
|232.592
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.362
1'48.432
|0.026
|S
|232.536
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|23
|
+1.892
1'48.962
|0.530
|S
|231.405
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|21
|
+1.940
1'49.010
|0.048
|S
|231.303
|14
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|24
|
+2.267
1'49.337
|0.327
|S
|230.611
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+2.333
1'49.403
|0.066
|S
|230.472
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|21
|
+2.379
1'49.449
|0.046
|S
|230.375
|17
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+2.642
1'49.712
|0.263
|S
|229.823
|18
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+2.769
1'49.839
|0.127
|S
|229.557
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+3.156
1'50.226
|0.387
|S
|228.751
|20
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|25
|
+3.792
1'50.862
|0.636
|S
|227.439
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|19
|
+5.738
1'52.808
|1.946
|S
|223.516
|22
|J. Crawford Aston Martin Racing
|34
|Aston Martin
|Honda
|22
|
+6.129
1'53.199
|0.391
|S
|222.744
|Ver los resultados completos
Comparte o guarda esta historia
Cómo fue que Max Verstappen firmó a un piloto junior de McLaren F1 para desarrollarlo
Lo que Verstappen dijo —y lo que no dijo— sobre su futuro en la F1 y sobre McLaren en Spa
Red Bull renuncia al alerón "macarena" en el GP de Bélgica por la seguridad de Verstappen
Red Bull usó un día de filmación en Silvertone para mejorar las arrancadas
Isack Hadjar, condenado a salir desde la parte trasera de la parrilla en Spa
Max Verstappen firma a un piloto junior de McLaren para su propio equipo
Últimas noticias
VIDEO: El fuerte accidente de Pierre Gasly que detuvo la FP2 en Bélgica
Antonelli lidera la FP2 en Bélgica, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez en el 20°
Red Bull usó un día de filmación en Silvertone para mejorar las arrancadas
F1 EN VIVO: la FP2 del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados