Verstappen lidera la FP3 de la F1 en Azerbaiyán, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez en 16°

Max Verstappen fue el más rápido en la FP3 del Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputa en el circuito urbano de Bakú, tras desplazar a George Russell del primer puesto en el final de la sesión.

El piloto británico había dominado el último entrenamiento, pero el neerlandés fue mejorando en sus intentos finales con gomas blandas hasta alcanzar una vuelta de 1m43s922, que lo colocó 0s099 por delante de Russell.

Lewis Hamilton avanzó al tercer puesto sobre el cierre de la práctica con 1m44s033, seguido por Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

Pierre Gasly sorprendió en el cierre con un registro de 1m44s637 para colocar a Alpine en el sexto puesto, delante de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, mientras que Isack Hadjar fue noveno con el segundo Red Bull.

Franco Colapinto completó el top 10 del clasificador tras alcanzar un tiempo de 1m45s592 en el final, que lo dejó a 1s670 de la cima.

Sergio Pérez volvió a destacarse al volante de su Cadillac al ocupar la 16.ª posición con un tiempo de 1m46s004, en una sesión en la que su compañero, Valtteri Bottas, fue 21.º con 1m48s587.

Así se desarrolló la FP3 del Gran Premio de Azerbaiyán:

Los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto fueron los primeros en salir a la pista, a los cuatro minutos de iniciada la sesión, que arrancó con 25 grados de temperatura ambiente y 44 grados sobre el asfalto.

El piloto francés comenzó con una vuelta de 1m50s582 y luego mejoró a 1m47s114, mientras que el argentino lo hizo en 1m51s899 y terminó antes ese stint inicial, que fue con gomas medias —compuesto C4 de Pirelli en Bakú— para ambos.

Cumplidos los primeros 20 minutos, Charles Leclerc marcaba el rumbo con una vuelta de 1m45s564, seguido por Lewis Hamilton a seis décimas, para un 1-2 de Ferrari, que era el único equipo de punta en llevar los neumáticos medios —los C5— para comenzar la sesión.

Kimi Antonelli se vio sorprendido por una ráfaga de viento de 50 km/h en la curva 16, lo que lo llevó a quedar a más de un segundo de Leclerc, pero delante de George Russell en el duelo interno de Mercedes.

Colapinto, aún con la goma media, se metió en el top 10 en su segunda salida a pista con una vuelta de 1m47s180, que luego mejoró a 1m46s750, mientras que Sergio Pérez era 13° con 1m47s578, con blandos en su Cadillac.

Franco Colapinto, Alpine, durante la FP3 en Bakú. Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Hamilton mejoró la referencia de la sesión a 1m45s093 para colocarse primero, seguido por Leclerc a dos décimas, pero Russell saltó a lo más alto del clasificador al cumplirse la media hora inicial, con un registro de 1m44s715.

Lance Stroll golpeó el muro interno con su neumático delantero izquierdo en la curva 1, lo que llevó a que el piloto de Aston Martin tuviera que detenerse en una de las escapatorias de la pista y retirarse de la práctica.

Colapinto tuvo otra mejora al cerrar un tiempo de 1m46s694 que lo mantenía dentro de los diez primeros, pero Gasly luego lo sacó del top 10 con una vuelta de 1m46s413, todavía con gomas medias en ambos coches de Alpine. Por su parte, Checo Pérez giraba en 1m47s134 y luego en 1m47s027 para ubicarse en el 14° lugar tras montar un juego nuevo de blandos, mientras que Valtteri Bottas era último con 1m49s358.

Al entrar en los 20 minutos finales, y tras un breve período de Virtual Safety Car para retirar una rama que cayó desde un árbol a la pista, los Mercedes comenzaron a montar los neumáticos blandos y Russell logró una vuelta de 1m44s177, seis décimas por delante de Antonelli.

Después de una vuelta de enfriamiento, Russell mejoró su marca a 1m44s021 y Antonelli se acercó a 0s252 de su compañero al registrar 1m44s273. Verstappen, por su parte, quedó a más de un segundo en su primer intento con los blandos, pero luego se metió entre los dos Mercedes con 1m44s162, a 0s141 de la cima tras un gran segundo sector.

Sergio Pérez, Cadillac Racing, en la práctica final del GP de Azerbaiyán. Photo by: Alex Pantling - Formula 1

Colapinto obtuvo una vuelta de 1m46s007 al montar los neumáticos blandos en su Alpine, lo que lo dejó 12° en el clasificador, pero delante de Gasly, que quedó en 1m46s116, dos puestos por detrás.

Russell tuvo un tercer intento con el mismo juego de blandos, pero no pudo mejorar tras un par de bloqueos en las curvas 1 y 7, mientras que Antonelli encontró problemas similares. Quien sí pudo mejorar fue Verstappen, que se acercó a 0s105 de Russell al entrar en los últimos cinco minutos.

A tres minutos de la bandera a cuadros, Colapinto mejoró su marca a 1m45s635 para avanzar del 14° al 11°, esta vez dos puestos por detrás de Gasly, que logró 1m45s276. Pérez, por su lado, era 17° con 1m46s185.

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Después de acercarse una y otra vez, Verstappen finalmente tomó el primer puesto con una vuelta de 1m43s922, que sería la mejor de la tercera práctica.

Hamilton logró saltar a la tercera posición sobre el final al girar en 1m44s033 para quedar a 0s11 de Verstappen y a 11 milésimas de Russell.

Sobre la bandera a cuadros, los Alpine volvieron a mejorar: Gasly avanzó al sexto lugar con 1m44s637 y Colapinto se ubicó décimo con una vuelta de 1m45s592, y Checo Pérez mejoró a 1m46s004 para terminar 16° en la FP3.

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