Verstappen lidera la mañana del miércoles en Bahréin y Colapinto sufre problemas

La F1 arrancó este miércoles en Bahréin la pretemporada 2026 de manera oficial tras el shakedown realizado a finales de enero en Barcelona, y Max Verstappen retomó donde había terminado en 2025.

El piloto de Red Bull marcó el mejor tiempo al concluir las cuatro horas de la sesión de la mañana con una vuelta de 1m35s433, lograda cuando se cumplían las dos primeras horas de actividad en la pista de Sakhir.

Mientras los equipos y pilotos de F1 trabajan para adaptarse a los cambios reglamentarios de 2026, la marca de Verstappen fue cinco segundos y medio más lenta que el tiempo con el que Oscar Piastri obtuvo la pole position para el Gran Premio de Bahréin del año pasado.

El propio piloto australiano llevó a McLaren al segundo lugar esta mañana, a una décima y media de Verstappen, con un registro de 1m35s602, y George Russell fue tercero con el Mercedes al marcar 1m36s108.

Lewis Hamilton, que tuvo un trompo sin consecuencias en la curva 1, fue el cuarto más rápido con el Ferrari, exactamente a un segundo del tiempo de Verstappen (1m36s433), seguido por Esteban Ocon, de Haas, y Arvid Lindblad, de Racing Bulls.

Después de su ausencia en la semana del shakedown en Barcelona, Williams pudo girar junto a sus rivales de la F1 2026 con Carlos Sainz al volante del monoplaza, y el español marcó el séptimo mejor tiempo. También fue quien más vueltas completó con un total de 77 giros.

Gabriel Bortoleto fue octavo para Audi, que estrenó un diseño radical en los sidepods, seguido por Valtteri Bottas, con Cadillac, y Lance Stroll, de Aston Martin.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto padeció una mañana complicada, ya que el Alpine A526 presentó problemas poco después de cumplirse la primera hora y media de actividad, lo que lo dejó detenido en la pista y provocó una bandera roja.

El piloto argentino había completado 16 vueltas hasta ese momento y regresó a la pista una hora después de su detención, aunque solo pudo alcanzar un total de 28 giros -la marca más baja de la sesión- y terminó con un mejor tiempo personal de 1m40s330, que lo dejó 11° y último.

Detrás de las 77 vueltas de Sainz estuvo Lindblad con 75 giros, seguido de Verstappen (65) y Ocon (64). Por su parte, Stroll solo pudo dar 33 vueltas para Aston Martin, apenas cinco más que Colapinto.

Colapinto cede el Alpine a Gasly y Checo Pérez sale a pista

Para la sesión vespertina, Colapinto dejará el Alpine a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y Sergio Pérez tomará el relevo de Bottas en Cadillac, mientras el equipo estadounidense continúa preparándose para debutar en la F1.

Lando Norris se subirá al McLaren en lugar de Piastri y Charles Leclerc hará lo propio en el Ferrari para reemplazar a Hamilton. Lo mismo sucederá con Andrea Kimi Antonelli en Mercedes, Nico Hülkenberg en Audi y Alex Albon en Williams. Por su parte, Verstappen, Lindblad, Ocon y Stroll completarán el día para sus respectivos equipos.

Fórmula 1 - Test Bahréin - Tiempos Mañana Miércoles

Pos. piloto equipo vueltas Tiempo dif. 1 Max Verstappen Red Bull 65 1m35.433s 2 Oscar Piastri McLaren 54 1m35.602s +0.169s 3 George Russell Mercedes 56 1m36.108s +0.675s 4 Lewis Hamilton Ferrari 52 1m36.433s +1.000s 5 Esteban Ocon Haas 64 1m37.169s +1.736s 6 Arvid Lindblad Racing Bulls 75 1m37.945s +2.512s 7 Carlos Sainz Williams 77 1m38.221s +2.788s 8 Gabriel Bortoleto Audi 49 1m38.871s +3.438s 9 Valtteri Bottas Cadillac 49 1m39.150s +3.717s 10 Lance Stroll Aston Martin 33 1m39.883s +4.450s 11 Franco Colapinto Alpine 28 1m40.330s +4.897s