Max Verstappen sigue en la pelea por el campeonato mundial de Fórmula 1 2025, a pesar de que pensó que estaba "descartado" después del Gran Premio de los Países Bajos en agosto.

El piloto de Red Bull es actualmente una apuesta en crecimiento para un quinto título consecutivo, ya que está igualado con Oscar Piastri en la segunda posición y a 24 puntos de Lando Norris antes de las dos últimas rondas en Qatar y Abu Dhabi.

Todo esto llega después de una notable remontada de Verstappen, que dejó Zandvoort a 104 puntos del entonces líder Piastri tras terminar segundo detrás del piloto de McLaren en su carrera de casa.

Pero Red Bull trajo mejoras el fin de semana siguiente en Monza y, desde entonces, Verstappen ganó cuatro de siete grandes premios, mientras que Piastri solo logró un podio y ninguna victoria desde el Gran Premio de los Países Bajos.

Así que cuando se le preguntó en Qatar, antes del gran premio de este fin de semana, si pensaba que aún era posible ganar el título después de Zandvoort, Verstappen dijo: "No, personalmente no. Después de esa carrera, cuando llegué a casa, pensé: 'Estamos descartados del campeonato'".

"Pero sí, después de eso tuvimos una muy buena remontada. Definitivamente entendimos un poco mejor el auto, le pusimos mejoras. Así que, en general, eso, junto con probablemente algunos errores también del otro lado y nosotros maximizando bastantes resultados, hizo que estemos aquí.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

"Estoy contento con eso. Habría estado un poco más contento si hubiéramos tenido una mejor primera mitad. Pero así es la vida. No podés volver atrás en el tiempo y cambiarlo. Pero sí, en general ahora, hasta el final, solo intentaremos hacer lo mejor que podamos".

Se considera que en estas situaciones Verstappen ya tiene la ventaja, dado que es cuatro veces campeón del mundo en comparación con los pilotos de McLaren, que están luchando por su primer título.

"Lo haré a mi manera", dijo Verstappen, cuando se le preguntó si su experiencia en peleas por el título lo ayudará.

"Seguro que ayuda un poco. Si me miro a mí mismo con 21 años y ahora, por ejemplo, sí, sin duda tener la experiencia ayuda en términos de cómo encarar un fin de semana de carrera. Incluso si decís que no, o que no debería ayudar, sí ayuda.

"Pero al final del día lo más importante es que tengas un auto rápido. Así que eso es lo que tenemos que hacer: asegurarnos de ser más rápidos que ellos o al menos más o menos iguales y, con eso, aún necesitamos un poco de suerte".

Por eso Verstappen dice que encarará los dos últimos fines de semana con la misma mentalidad de no tener nada que perder, considerando que McLaren ha liderado la lucha todo el año.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

"No importa si estoy detrás o adelante, siempre lo encarás exactamente igual", añadió el neerlandés.

"Estoy acá para ganar y sé que tengo que ganar o al menos sumar muchos más puntos ahora hasta el final de la temporada. Pero sí, estoy bien. No cambia nada. ¿Me gustaría mantener el número uno en el auto? Sí, seguro, es el mejor número.

"Tampoco estoy demasiado estresado por eso. Si no funciona, no funciona. No es que vaya a estar llorando en Abu Dhabi. Así que sí, estoy relajado".