Dónde se ubica Verstappen en la lista de los más grandes de la F1

Max Verstappen ha participado en 199 grandes premios del campeonato del mundo, el mismo número que Alain Prost, ha ganado tres títulos de Fórmula 1 y ha conseguido 61 victorias. Es tercero en la lista de más ganadores y parece que va camino de conseguir su cuarta corona mundial, pero ¿qué lugar ocupa en el panteón de los grandes de todos los tiempos?

El porcentaje de victorias de Verstappen es actualmente del 31%, solo por detrás de Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari y Jim Clark, y muy similar al de Lewis Hamilton, Michael Schumacher y Jackie Stewart. Prost y Ayrton Senna, cuyas carreras se solaparon considerablemente, tuvieron ambos un porcentaje de victorias ligeramente superior al 25%. Verstappen es, por tanto, muy digno de comparación con los mejores de la F1.

Las estadísticas por sí solas están llenas de trampas. Sólo la mejora de la fiabilidad de los coches y el número de carreras por temporada sesgan las cosas hasta tal punto que los datos sólo pueden ser una guía aproximada.

La comparación entre épocas es complicada, dado lo mucho que ha cambiado el automovilismo, así que un punto de partida razonable son los pilotos que definieron una época, aquellos considerados por muchos -incluidos sus compañeros- como los mejores de su tiempo. En términos de campeonatos mundiales, tenemos a Fangio, Stirling Moss, Clark, Stewart, Niki Lauda, Prost, Senna, Schumacher y Hamilton. Luego están los que tal vez tuvieron brevemente ese manto o podrían ser considerados en un nivel similar, principalmente Ascari, Gilles Villeneuve, Nigel Mansell y Fernando Alonso.

Verstappen va camino de ser el décimo nombre de la primera lista. Todavía no está garantizado -lo mismo podría haberse dicho de Sebastian Vettel en 2013, cuando iba camino de su cuarto título consecutivo-, pero la carrera del neerlandés ya lo sitúa en el debate, y la mayoría le consideraría la referencia actual.

El ritmo de clasificación de Verstappen nunca ha estado en duda y tampoco su destreza sobre mojado: ya tiene más victorias en GP con lluvia que todos excepto Schumacher, Hamilton y Senna. También demostró que era capaz de maximizar un coche que no es el mejor, batallando brillantemente por victorias en 2019 y 2020.

Verstappen también ha dominado a sus compañeros de equipo desde que Daniel Ricciardo dejó Red Bull a finales de 2018. Ricciardo le ganó en 2017 y tuvo el impulso a principios de la temporada siguiente. Puede que no lo admita públicamente pero, después de que los errores en China y Mónaco le costaran posibles victorias que Ricciardo acaparó, Verstappen mejoró su juego. Los errores se redujeron y no hay duda de que tenía ventaja sobre el australiano a finales de 2018.

Verstappen arrastró a su Red Bull a victorias contra una oposición más fuerte a lo largo de 2019 y 2020 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Durante el mismo período, los movimientos dudosos en la frenada que fueron evidentes al principio de su carrera en la F1 también se redujeron y ningún otro compañero de equipo se le ha acercado desde entonces. Probablemente sea justo decir que no se ha enfrentado a una prueba especialmente dura en ese departamento (no hemos visto un duelo Lauda-Prost, Prost-Senna o Alonso-Hamilton), pero su dominio en Red Bull ha sido impresionante.

Su implacable ritmo de carrera y su habilidad para girar rápido mientras cuida los neumáticos, a la Hamilton, ha destrozado posiblemente a Sergio Pérez (piensa en los GP de Miami y Bélgica de 2023). Y la ridícula cifra de Verstappen de 19 victorias en 23 carreras cumple otro requisito de los grandes: hacer que ganar con el mejor coche parezca más fácil de lo que realmente es.

Esta temporada también ha demostrado su capacidad para ganar carreras que probablemente no debería haber ganado dadas las fortalezas relativas de su monoplaza actual, lo que recuerda a Hamilton a veces entre 2017 y 2019. Piensa en Imola, Montreal y Barcelona. Incluso cuando Red Bull está ligeramente fuera de juego, otros necesitan maximizar lo que tienen para vencerlo.

Ellos son los puntos fuertes, así que ¿cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las casillas, aparte de enfrentarse y vencer a un gran compañero de equipo, que todavía tiene que marcar y que nos ayudan a posicionarlo frente a los otros grandes?

Verstappen siempre ha sido intransigente, y algunos lo verían como un punto fuerte.

Hasta ahora, Verstappen solo ha ganado carreras para un equipo/constructor. Es un punto menor pero, al comparar a los grandes, cada pequeño detalle cuenta. Todos los Nueve Grandes ganaron Grandes Premios con al menos dos equipos o constructores, con la excepción de Clark. Verstappen seguramente es capaz de ganar en otro sitio, simplemente es una casilla que aún no ha marcado.

Dados algunos de sus mensajes de radio, los más llamativos en el GP de Hungría de este año, y sus arrebatos públicos, es difícil imaginarlo ayudando a construir un equipo en una fuerza ganadora. Hará el trabajo en un equipo puntero, sin duda, pero parece poco probable que pueda ayudar a crear una potencia de la forma en que Schumacher lo hizo en Ferrari, o incluso tener el tipo de relación que Clark disfrutó con el jefe de Lotus, Colin Chapman, o que Stewart tuvo con Ken Tyrrell.

Pero el inconveniente más evidente de Verstappen ha vuelto a asomar la cabeza durante la presente campaña. Los choques innecesarios con Lando Norris en Austria y Hamilton en Hungría demuestran que todavía se pasa de la raya de lo que es aceptable en un combate rueda con rueda.

La incapacidad de Verstappen para ceder el paso le ha costado durante su carrera en la F1 Foto por: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen siempre ha sido intransigente sin paliativos, y algunos verían eso como una fortaleza. Probablemente sea justo decir que le ha hecho ganar algunas carreras que de otro modo podría haber perdido, aunque este escritor argumentaría que la forma en que alguien gana es tan importante como la victoria en sí.

Sólo en la apretada temporada 2021 contra Hamilton, hubo maniobras dudosas en Imola, Barcelona, Monza (dos veces), Interlagos y Yeda. El muy controvertido choque de Silverstone, en el que Hamilton fue considerado el culpable, también podría haberse evitado si Verstappen -entonces cómodamente líder del campeonato y con el coche más rápido- hubiera mantenido un ojo en el panorama general, pero ese fin de semana probablemente requiera un artículo aparte...

A lo largo de 2022 y 2023, algunos hablaron de la nueva madurez de Verstappen, ya que los choques se hicieron cada vez menos frecuentes, incluso en las carreras en las que tuvo que llevar su Red Bull a través del campo después de las penalizaciones de la parrilla. Pero en realidad, hubo señales.

Sus maniobras contra Mick Schumacher en Silverstone en 2022 probablemente habrían terminado en un accidente si el padre de Mick hubiera estado en el Haas, y hubo una maniobra (seamos generosos) "optimista" contra Hamilton en Interlagos esa misma temporada. Algunos de sus movimientos en la primera curva sobre Charles Leclerc, sobre todo en el GP de Las Vegas 2023, también estuvieron al límite, aunque Verstappen ha sido generalmente justo con la estrella de Ferrari.

Verstappen y sus fans podrían argumentar que no les importa lo anterior y que no es una debilidad. Pero sí les importarán los puntos que se han perdido por incidentes.

Al igual que Senna ganó y perdió carreras debido a su agresividad, Verstappen a veces sale perdiendo. Aunque su choque con Norris en el Red Bull Ring fue relativamente pequeño, el error de Verstappen allí significó que anotó un quinto lugar en lugar de un segundo.

Y perder completamente el rumbo en Hungría significó que Verstappen obtuviera un quinto lugar en lugar de un tercero, y podría haber sido peor si el RB20 no se hubiera mostrado tan sólido después de su viaje aéreo. Es difícil imaginar a Senna o Schumacher -los dos más parecidos a Verstappen cuando se trata de ser duro en la pista- no viendo el panorama general y apostando por el resultado óptimo en el día.

Verstappen ha rivalizado con Senna y Schumacher por ser grandes con un estilo de carrera duro Foto de: Red Bull Content Pool

Verstappen no tiene una mancha en su historial tan grande como la que Senna le hizo a Prost en el GP de Japón de 1990 o la que Schumacher le hizo a Jacques Villeneuve en el GP de Europa siete años después: no se llevó por delante a Hamilton en Abu Dhabi en 2021 cuando podría haberlo hecho. Pero tampoco ha demostrado que siempre puede tomar las decisiones correctas en una lucha por el título y no ha hecho una campaña brillante contra todo pronóstico como Stewart (1973), Prost (1986), Senna (1991) y Alonso (2012).

Todavía hay tiempo para que Verstappen haga cualquiera de las dos cosas, por lo que todavía no se puede hacer una clasificación definitiva. Tal y como están las cosas, Verstappen está en la mezcla, pero tiene más lagunas que la mayoría de las leyendas establecidas, lo que le sitúa en torno al 10º-15º puesto.

Es una posición increíble para un piloto de 26 años y gran parte de lo alto que suba Verstappen en los próximos años dependerá de él.