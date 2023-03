Verstappen: "mala visibilidad" hace fácil no ubicarte en la parrilla

Cargar reproductor de audio

En la carrera inaugural de la temporada en Bahréin, el piloto del equipi Alpine, Esteban Ocon, fue penalizado por colocar incorrectamente su coche en su espacio en la parrilla. Lo mismo le ocurrió a Fernando Alonso, de Aston Martin, en Arabia Saudí, ya que el español recibió una penalización de cinco segundos por salir demasiado a la izquierda de su box.

Max Verstappen se solidarizó con Alonso y Ocon porque la falta de visibilidad de los coches actuales hace que sea difícil alinearse en el lugar correcto de la parrilla.

Los morros más largos y los neumáticos más grandes y en los coches de hoy en día han tenido el efecto secundario de limitar la visión del piloto aún más de lo que ya era el caso en un monoplaza típico.

"La visibilidad es realmente mala en el coche, ese es probablemente el principal problema por el que a veces no acabas del todo bien en tu lugar del cajón", dijo Verstappen.

"Es doloroso cuando sucede, pero es un poco lo mismo con la línea blanca con los límites de la pista. A veces discutes: ¿ganaste algo yendo ancho o yendo fuera de ella?

"Creo que en un momento dado necesitamos una norma. Parece una tontería si la gente empieza a aprovecharse de ir muy a la izquierda y a la derecha, pero no sé qué podemos hacer mejor".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

El ganador de Yeda, Sergio Pérez, coincidió con su compañero de equipo en Red Bull, explicando que hay un elemento de suerte en dar en el blanco.

"Es realmente difícil ver dónde has parado", dijo, admitiendo que incluso paró antes para ir sobre seguro.

"En mi opinión, me pasé y paré demasiado pronto, pero no tienes ni idea cuando estás en el coche. No sabes si has ido demasiado atrás o demasiado adelante.

"Necesitamos mejor visibilidad para poder hacernos una idea mejor de la que tenemos actualmente. Es bueno que haya una regla, pero al mismo tiempo a veces es como suerte, para ser honesto, dónde te posicionas".

El piloto de Mercedes y director de la GPDA, George Russell, pidió "sentido común" al considerar demasiado extrema la sanción a Alonso.

"Es increíblemente difícil", informó Russell. "Estamos sentados tan abajo y para poner un poco de perspectiva, sólo vemos probablemente los cuatro o cinco centímetros superiores del neumático, por lo que en realidad no se puede ver el suelo en sí".

"Ni siquiera puedo ver la línea amarilla, por no hablar de las líneas blancas que determinan tu posición lateral.

"Es muy, muy duro, así que por eso creo que en este aspecto tenemos que mostrar un poco más de sentido común".