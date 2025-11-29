Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Qatar

Verstappen tiene "buen contacto" con Horner: "Cada fin de semana de carrera"

Incluso después de su dimisión como jefe del equipo Red Bull Racing, Max Verstappen mantiene un buen contacto con Christian Horner.

Rahied Ishaak
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner había sido el jefe de equipo de Red Bull Racing desde la entrada de la escudería en la Fórmula 1 en 2005, pero el pasado verano se le agradecieron los servicios prestados tras más de 20 años. El británico fue culpado de los magros resultados de Red Bull en la primera mitad de la temporada. Laurent Mekies llegó procedente del equipo hermano Racing Bulls y, bajo su dirección, la formación con sede en Milton Keynes encontró el camino hacia el ascenso.

Max Verstappen, que redujo su distancia con el liderato del Mundial de 104 a 24 puntos tras el Gran Premio de Holanda, analiza la primera mitad del año y el despido de Horner en conversación con PA. "El problema que teníamos era que pasaban todo tipo de cosas. Habíamos perdido el rumbo con el coche y eso no ayudaba a tenerlo todo bajo control y tranquilo. Además, la gente se estaba marchando", dijo Verstappen, que se convirtió en tetracampeón del mundo con Red Bull bajo la dirección de Horner. "Pero todo junto -el cambio de jefe de equipo más la repentina comprensión del coche- pasó a crear calma, porque la gente de repente volvió a tener más confianza y eso templó las cosas".

Tras su despido, Horner hizo gala de deportividad: incluso fue el primero en felicitar a su sucesor Mekies por su ascenso a Red Bull, según dijo este último a principios de año. Verstappen dice que sigue en buen contacto con Horner. "Sí, cada fin de semana de carrera", respondió el holandés cuando se le preguntó. "Siempre envía un mensaje sobre algo: cómo fue la carrera o simplemente para ponernos al día sobre la vida. Así que seguimos teniendo buen contacto. Es muy importante detenerse en lo que Christian ha hecho por este equipo y lo que hemos vivido juntos. El primer título en 2021, la montaña rusa de ese año y las emociones de la última carrera en Abu Dhabi, son momentos que nunca se olvidan".

Horner está trabajando para regresar al paddock de la F1 y recientemente se le relacionó con el papel de jefe de equipo en Aston Martin, pero ahora se sabe que el ex diseñador jefe de Red Bull, Adrian Newey, ocupará ese puesto. "Pero no me sorprendería que volviera", dijo Verstappen sobre Horner. "Sin embargo, no hablo con Christian de cosas así porque no quiero interferir. Quizás internamente ya no era lo mejor para nosotros como equipo, pero para el mundo de la F1: él contra Toto Wolff o quien fuera, eso siempre fue maravilloso de ver. Ahora todo el mundo es demasiado amistoso".

Filtros