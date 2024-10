Verstappen dice que 'McLaren se queja mucho' tras la batalla con Norris en Austin

Max Verstappen dice que no tiene ninguna simpatía por McLaren argumentando que empujó a Lando Norris en la curva 12 en Austin, diciendo que el rival de Red Bull ha estado "quejándose mucho últimamente".

Norris había estado persiguiendo a Verstappen por el tercer puesto durante la mayor parte del segundo stint de la carrera de 56 vueltas del COTA cuando atacó a su rival por el campeonato por el exterior de la curva 12 a izquierdas.

Verstappen defendió el interior y apareció por delante en el vértice, y luego se desvió hasta que salió de la pista con los cuatro neumáticos, obligando a Norris a irse ancho con él por su exterior.

Norris aún salió por delante, con ambos pilotos y equipos en desacuerdo sobre quién debía ceder el paso, ya que Red Bull argumentó que Norris no debería haber adelantado mientras estaba fuera de la pista.

El británico decidió mantener la posición en lugar de dejar pasar a Verstappen, lo que finalmente hizo que los comisarios le impusieran una penalización de cinco segundos, que le hizo caer hasta la cuarta posición por detrás de Verstappen en los resultados.

Cuando Motorsport.com le preguntó si sentía simpatía por la parte del argumento de McLaren, Verstappen respondió: "No, no la tengo. Últimamente se quejan de muchas cosas".

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Está muy claro en el reglamento, fuera de la línea blanca no se puede adelantar. También me lo han hecho en el pasado - creo que en 2017, o cuando sea, así que perdí mi podio así.

"Así que mantuve la calma e intenté hacerlo lo mejor que pude para llevar el coche hasta el final. No fue fácil con los neumáticos y la situación en la que me encontraba. Pero en general, todavía disfruté mucho de esa batalla que tuvimos".

Verstappen se refería a que McLaren no estaba de acuerdo con el dispositivo de Red Bull para cambiar la altura de su dorsal delantero, que había dominado la agenda informativa al principio del fin de semana.

Un incidente similar ocurrió en la salida, cuando el ganador de la pole, Norris, cubrió el interior de la horquilla de la curva 1, pero aún así dejó la puerta entreabierta para que el holandés se colara.

Al final, ambos pilotos se salieron de la pista, dando a Charles Leclerc, de Ferrari, una oportunidad de oro para adelantarle y ganar la carrera de COTA.

"Había un hueco en el interior, así que fui a por él", comentó Verstappen sobre su salida. "Esa curva es muy ancha, así que te da muchas oportunidades de ir muy abierto o intentar ir muy cerrado.

"Elegí esa opción, y aun así salí segundo esta vez, y estaba Charles delante. Creo que me ha salido bastante bien, porque Charles era más rápido de todos modos, así que se ha escapado.

"Hoy no ha sido nuestra mejor carrera en comparación con la de ayer, . Nos ha costado encontrar el equilibrio y el agarre. No podía frenar, girar el coche, así que rápidamente me di cuenta de que no iba a ganar la carrera, así que intenté hacer mi propia carrera".