Verstappen sobre la mejora de Mercedes: No me preocupa en absoluto

La segunda y última prueba de invierno para la temporada 2022 de Fórmula 1 comenzó el jueves en Bahréin. Varias escuderías trajeron mejoras para sus coches a la isla del Golfo Pérsico, donde se celebrará la primera carrera la semana que viene, siendo los cambios en los Mercedes los más evidentes.

El lateral del W13 fue renovado por completo: con los pontones prácticamente desaparecidos y con la colocación de dos grandes aletas horizontales junto a la cabina.

"No, no estoy preocupado", respondió Max Verstappen durante la pausa para el almuerzo del primer día de pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin cuando fue cuestionado sobre el. "Sólo podemos centrarnos en nosotros mismos, como dije muchas veces el año pasado. Tenemos que volver a hacerlo este año, aunque los coches parezcan diferentes. Todavía hay muchas cosas desconocidas, cosas que todavía tenemos que averiguar más. Así que no estoy preocupado en absoluto".

George Russell califica de "espectacular" la mejora de Mercedes, pero no quiere sacar más conclusiones. "Puede parecer interesante, pero no se trata de cómo se ve, sino de lo rápido que es", dice el recién llegado de Mercedes. "Está claro que [los cambios en el W13] han llamado la atención de bastante gente esta mañana. Estoy orgulloso de formar parte de un equipo que se esfuerza por innovar y que pone sangre, sudor y lágrimas en el coche. Que luego se les ocurra algo tan espectacular es increíble. Pero como he dicho, no se trata de cómo se ve, tenemos que ver si es rápido en la pista".

"No creo que se pueda decir en este momento que un equipo tenga ventaja sobre los demás", continuó el británico. "Red Bull todavía tiene algunas cosas en proyecto y Ferrari parece el más fuerte en general en este momento. Cuando hacen una carrera con poco combustible, parecen muy sólidos. Sus sidepods son muy diferentes a las que tenemos en Mercedes y a las que tiene Max en Red Bull. La semana que viene sabremos quién tiene razón. Realmente no está claro en este momento".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Cuando se le preguntó en qué área debería ayudar la actualización que han llevado al circuito de Sakhir en particular, Russell respondió: "Para todos los equipos, en esta etapa se trata principalmente de encontrar más carga aerodinámica."

El inglés subrayó que habrá muchos cambios en los distintos equipos en el futuro. "El ritmo de desarrollo es bastante alto para todos. Creo que los coches evolucionarán continuamente a lo largo de la temporada debido a las nuevas normas que se han introducido. Tanto si miras nuestro coche como el de Red Bull, el de Ferrari o incluso el de Williams, puedes ver diferencias bastante grandes entre todos los equipos. Pero eso es genial, así es la Fórmula 1".