Verstappen envía un mensaje a Newey y responde al coqueteo de Aston Martin

A principios de esta semana, el secreto peor guardado del paddock de la Fórmula 1 se hizo finalmente oficial. El anuncio de Adrian Newey y Aston Martin llevaba semanas en el aire, pero ahora se ha concretado formalmente que el legendario diseñador se unirá al equipo con sede en Silverstone el 2 de marzo de 2025.

Lógicamente, la noticia tampoco ha pasado desapercibida para Max Verstappen, que ha reaccionado por primera vez en Bakú a una pregunta de Motorsport.com al respecto: "Adrian y yo tenemos muy buena relación. Por supuesto que ya sabía que iba a pasar y también le envié un mensaje. Me alegro por él, es un nuevo reto. Siempre he dicho que hubiera preferido mantener a Adrian en nuestro equipo, pero llega un momento en que no puedes dar marcha atrás a estas cosas".

"Entonces solo tienes que alegrarte por alguien que acepta un nuevo reto. Sé que Lawrence Stroll también está empujando duro para hacer de Aston Martin un éxito y entonces, por supuesto, tiene sentido que esté contento de tener a Adrian allí".

¿Hay futuro para Verstappen en Aston Martin?

El afán de acción de Stroll padre no tiene por qué calmarse con eso. Por ejemplo, el jefe del equipo Aston Martin, Mike Krack, ha revelado que la puerta siempre está abierta para pilotos del calibre de Verstappen. Sin embargo, el tricampeón del mundo no va a responder a esos coqueteos todavía.

"Tengo preocupaciones muy diferentes y otros problemas en este momento. Esas cosas (en Red Bull) son algo a lo que estoy prestando mucha atención en este momento y estoy trabajando duro en ello. Quizá lo otro sea algo en lo que pensar en el futuro, pero no ahora".

A la pregunta de si un equipo como Aston Martin se volverá más atractivo para los mejores pilotos ahora que Newey ha estampado su firma, Verstappen continuó: "No lo sé. Por supuesto que he trabajado con Adrian y también lo conozco bien como persona. Sé lo que puede hacer y para ser honesto, creo que a todo piloto en su carrera le gustaría trabajar con Adrian. Así que sí, en ese sentido quizá lo haría".

¿Los problemas de Red Bull no se relacionan con la salida de Newey?

Además, Verstappen reiteró antes del Gran Premio de Azerbaiyán que, en su opinión, los inconvenientes de Red Bull no están directamente relacionadas con la marcha de Newey.

"No lo creo, no. Por supuesto, el anuncio de su salida llegó al mismo tiempo que el momento en que todo se torció un poco para nosotros, pero en realidad creo que se torció para nosotros mucho antes. Sólo que en aquel momento no lo vimos. No creo que una cosa tenga que ver con la otra, aunque no quiero ser negativo con Adrian. Personalmente, sólo creo que nuestros problemas crecieron más con el tiempo".