Después del emocionante final de carrera en Imola hace menos de una semana, los equipos y pilotos de Fórmula 1 se enfrentan este fin de semana a un reto muy diferente en las estrechas calles de Mónaco.

Verstappen calificó el jueves a la la carrera que tendrá lugar el domingo en las calles del principado como la "primera prueba real" para Red Bull en este tipo de circuito, haciendo énfasis en el paso por los bordillos, la toma de los baches y la velocidad en las curvas lentas como áreas clave de mejora el año pasado. Durante la primera sesión de entrenamientos, Verstappen tuvo que conformarse con la 11º posición.

Al inicio de la segunda sesión de entrenamientos, el líder del campeonato salió con neumáticos duros, mientras que Mercedes y Ferrari, entre otros, optaron por los medios. Si bien Verstappen registró tiempos razonablemente competitivos con los neumáticos de la marca blanca, expresó su descontento por la radio.

"Voy saltando por la pista como un canguro, es increíble. Incluso me da dolor de cabeza", lanzó al equipo.

No mucho más tarde, el neerlandés chocaría contra las barreras de seguridad al salir de Mirabeau y buscaría el pitlane. No perdió mucho tiempo después de eso, aunque hubo sí cuando Yuki Tsunoda lo retuvo al transitar lentamente en el camino en Rascasse. El vigente campeón del mundo hizo un gesto con la mano, pero los comisarios no consideraron necesario investigar más el momento.

Verstappen acabaría finalmente la sesión de entrenamientos cuarto, a poco más de medio segundo del piloto local y de Ferrari, Charles Leclerc, el dominador de la segunda sesión.

"Realmente no puedo describir lo que está pasando. Es complicado, este es realmente el peor escenario posible. Sobre los baches, los bordillos y debido a los cambios de inclinación, estamos perdiendo mucho tiempo por vuelta ya que nuestro coche es difícil de controlar. Aún no tenemos una dirección clara, ni podemos ajustar completamente estas cosas con la puesta a punto. Es sólo cómo está hecho el coche".

Según Verstappen, todavía hay algo que cambiar de cara a la clasificación del sábado, aunque actualmente piensa que la pole está demasiado lejos.

"Todavía podemos ajustar la puesta a punto esta noche, pero Ferrari está a kilómetros por delante. Ni siquiera pienso en eso en este momento y me centro principalmente en hacer el coche más controlable", finalizó.