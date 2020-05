Verstappen: "Ferrari nunca me contactó"

Dada la imposibilidad de ponerse en la pista, los pilotos de Fórmula 1 se están volviendo muy activos tanto con las carreras virtuales como con las redes sociales.

Max Verstappen realizó el viernes un vivo en su perfil de Instagram en colaboración con Radio 538 para promocionar su MV-Collection hecha por la marca de ropa G Star Raw.

Los fans del holandés enloquecieron y Verstappen no se echó atrás ni siquiera cuando surgieron preguntas incómodas como un supuesto contacto con Ferrari para ocupar el lugar de Sebastian Vettel en 2021.

"Es falso. Ferrari nunca se ha puesto en contacto conmigo y tengo un contrato a largo plazo con Red Bull. Estoy feliz con este equipo y no veo por qué debería dejarlo".

"Por el momento, no quiero separarme de ellos, pero no puedes decir que nunca dejaré Red Bull. Sería más correcto decir que no es mi intención".

Verstappen comenzó su experiencia en la Fórmula 1 siendo aún menor de edad pero ya parece un veterano de la categoría. Uno de sus seguidores le preguntó si empezó a pensar en qué edad podría decidir colgar su casco.

"No hay una edad precisa, pero todo depende de si puedes estar o no en un auto de competición durante tu carrera. Desde el punto de vista físico, considerando el tipo de entrenamiento al que se somete un piloto, puedo decir que se puede correr en la Fórmula 1 hasta los 40 años".

Sobre cómo será el orden una vez que la Fórmula 1 pueda iniciar su temporada 2020, Verstappen comentó: "No puedo responder en este momento, nadie sabe cuáles son los valores en la pista. Sólo condujimos estos autos durante las pruebas y ha pasado mucho tiempo, así que es difícil dar una respuesta ahora".

Por otro lado, Verstappen indicó la que, según él, fue su mejor carrera en la Fórmula 1 hasta ahora: "El GP de Brasil de 2016 fue una gran carrera, pero mi carrera fue sin duda el Gran Premio de Alemania de 2019. En primer lugar porque gané, pero también por todo lo que pasó y las decisiones que tomamos. Ganar esa carrera ha añadido un sabor especial a ese recuerdo".

La Fórmula 1 introducirá un tope de gastos a partir del año que viene, pero Verstappen no cree que con estas nuevas limitaciones le sea más fácil ganar el título: "Todos los grandes equipos gastan la misma cantidad de dinero, así que no creo que cambie mucho".