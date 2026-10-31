Fórmula 1 GP de México

Verstappen admite tenía nivel para la "pole" y lamenta el tráfico en la clasificación del GP de México de F1

Verstappen se encontró con Norris y Hadjar en vueltas lentas después de parecer encaminado a luchar por la pole en México

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Publicado: 31 oct 2026, 23:25

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Max Verstappen lamentó no poder completar su última vuelta de la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México, afirmando que su vuelta estaba "a la altura de la pole" antes de encontrarse con Lando Norris en el último sector.

El tetracampeón estaba casi una décima por delante de la vuelta del poleman final Lewis Hamilton al cierre del segundo sector, tras haber marcado un primer sector púrpura y luego igualar a Hamilton en la segunda parte de la vuelta.

Sin embargo, la vuelta de Verstappen se torció a partir de ahí. Tras aceptar una sacudida de aire sucio de los coches de delante en la curva 12, luego se encontró teniendo que hilar fino entre Isack Hadjar y Lando Norris al entrar en la curva 13. Norris intentó apartarse hacia el lado derecho, pero esto descolocó a Verstappen y posteriormente bloqueó en la cerrada curva a izquierdas del Estadio GNP.

Verstappen abortó así su vuelta. Su primer intento fue lo bastante bueno para ser cuarto, pero recibe una penalización de una posición en la parrilla por su choque en FP2 con Liam Lawson en el mismo grupo de curvas de la sección del estadio. Así que saldrá detrás de Kimi Antonelli en la parrilla del domingo.

"Llegué a la curva 12 y veo un coche lento delante de mí, así que ahí ya es donde pierdes tiempo con el aire sucio", explicó Verstappen.

"Y luego también veo el coche [Norris] aparcando a la derecha, algo que en esa curva no quieres, porque llego a la curva 13 ya haciendo una trazada un poco diferente, pierdes tu referencia, porque siempre tienes tus referencias de dónde frenas, y hay un coche, así que no puedes verla.

"Cuando, por supuesto, estás al límite en clasificación y pierdes todas estas cosas, y el ángulo del coche es un poco diferente, eso hace que bloquees."

"Para mí el agarre [durante la clasificación] solo fue a mejor, quiero decir, mi agarre era horrible en los entrenamientos, así que solo fue a mejor para mí en clasificación. Así que no había mucho de lo que quejarse.

"Quiero decir, estábamos en la lucha por la pole, mi última vuelta estaba a la altura de la pole, seguro, pero por desgracia no pudimos terminar la vuelta."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ante la perspectiva de tener que remontar en la carrera de la Ciudad de México, si no logra adelantarse a las dos primeras filas en la salida, Verstappen afirmó que espera que el motor vaya caliente y requiera cierta gestión el domingo.

Añadió que, incluso con la larga recta hasta la curva 1, preferiría estar en la pole antes que tener que depender de los otros coches al entrar en la primera curva, o quedar expuesto al riesgo de sobrecalentamiento al quedarse detrás de otros coches.

"Todo va a estar caliente, lo sabemos, pero probablemente se trate más de cómo responderá el motor cuando esté funcionando realmente caliente. Quizá no hemos operado mucho ahí, claro, pero supongo que todos estaremos en el mismo barco.

"Siempre es muy difícil seguir a otros aquí con las temperaturas, pero primero creo que también tenemos que ver cómo será el ritmo del coche.

"Aquí, siempre preferiría salir desde la pole. Quiero decir, si tienes una buena salida normalmente, está bien, puedes correr. Quiero decir, puede que estén a tu lado, pero no es como si te superaran claramente, así que entonces es simplemente una batalla para girar. Pero todo depende de tu salida.

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