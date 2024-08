Por qué Verstappen no cambiará su tono pese a las críticas

Max Verstappen se muestra desafiante y asegura no va a moderar su tono de voz al dirigirse a su equipo Red Bull tras sus agresivas declaraciones por radio durante el Gran Premio de Hungría del mes pasado.

Verstappen tuvo una discusión franca con su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, y en un momento dado dijo: "No hombre, no me vengas con esa mierda ahora. Ustedes me dieron esta estrategia de mierda, ¿ok? Estoy intentando rescatar lo que queda. Maldición".

Sus comentarios desataron entonces el debate sobre cómo debería hablar a su equipo, y Lewis Hamilton dijo que debería "actuar como un campeón del mundo" y "recordar siempre que eres un compañero de equipo con mucha gente".

Sin embargo, cuando se le preguntó si cambiaría su comportamiento en el futuro y se mordería la lengua, Verstappen dijo que seguiría con su estilo directo.

"La gente a la que no le guste mi lenguaje no tiene por qué escucharlo. Bajen el volumen. Tengo muchas ganas de triunfar. Creo que ya lo he demostrado".

"La gente puede argumentar que no debería ser tan vocal en la radio, pero ésa es su opinión. Mi opinión es que hay que decirlo en ese momento para quizás también intentar forzar la segunda parada en boxes (antes). Habría sido un poco diferente. Así son las cosas".

Jos Verstappen, Max Verstappen, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Tenemos una mentalidad muy abierta, somos muy críticos entre nosotros como equipo y eso nos ha funcionado muy bien, así que no espero que eso cambie".

"Por mi parte, creo que estaba bastante claro que la estrategia era incorrecta y, por supuesto, estoy muy motivado como todos en el equipo. Queremos intentar ser perfectos", dijo.

"Ahora sé que es muy difícil conseguirlo en cada carrera. Creo que el año pasado estuvimos muy cerca, pero cuando las cosas no van como deberían, creo que es bastante normal que puedas compartir tu frustración".

"Eso es lo que yo hice y también cuando estás lleno de adrenalina y están pasando cosas en la carrera con las que no estás contento, expresas tu frustración".

"Pero también después de la reunión, está bastante claro, hablas de que lo que hicimos no fue lo óptimo en términos de cómo ejecutamos la carrera. Aprendemos de ello y seguimos adelante".