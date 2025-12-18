Verstappen revela que "no estaba de acuerdo" con la salida de Lawson de Red Bull

En un año, Max Verstappen ha tenido tres compañeros de equipo distintos, y un cuarto se unirá a su lado en 2026. Tras la salida de Sergio Pérez, la promoción de Liam Lawson para la temporada 2025 terminó siendo un fiasco, ya que el neozelandés se encontró prácticamente de inmediato en la cuerda floja y finalmente fue devuelto a Racing Bulls después de apenas dos Grandes Premios disputados con Red Bull, clasificando al fondo de la parrilla y sin haber sumado ningún punto.

Esa decisión rápida, tomada tras la cita de Shanghái, y la promoción de Yuki Tsunoda en su lugar, no contaron en absoluto en su momento con la aprobación de Max Verstappen.

"Dos carreras para un compañero de equipo, no estaba de acuerdo con eso en ese momento", revela el neerlandés en una extensa entrevista difundida por Viaplay. "Porque al final estás desperdiciando la oportunidad de alguien en un equipo top. Debo decir que Liam se rehízo bien en Racing Bulls. Porque también podría haberse dicho: 'olvídenlo, ya no me importa nada'. Pero dos carreras es demasiado pronto para tomar una decisión. Al final llegó Yuki. Y eso demuestra claramente que era complicado."

Si Sergio Pérez había cumplido durante mucho tiempo su papel, llegando incluso a ganar cinco Grandes Premios, su caída en 2024 no tuvo el valor de un simple accidente de recorrido ni de un fin de ciclo. Al contrario, las dificultades experimentadas en su lugar por sus sucesores han servido para demostrar que el segundo asiento de Red Bull se ha vuelto, de manera incomprensible, muy delicado de dominar.

¿Los compañeros de Max Verstappen comenzaron adoptando los mismos reglajes que él? "Lo intentan, pero cada piloto siempre tiene un poco su propio estilo", responde el cuádruple campeón del mundo. "Yuki quizá siempre conduce con un poco más de subviraje. Pero en algún momento, de todos modos, se va en la misma dirección."

Lawson solo resistió dos Grandes Premios en el RB21. Photo by: Red Bull Racing

Por el contrario, el neerlandés confiesa que toma "poco" de los datos del otro lado del garaje, y señala otros aspectos para intentar explicar la situación: "La diferencia también está en la forma en que construyes un fin de semana y en la manera en que trabajas con tu ingeniero. Porque todo se juega realmente en los detalles. En Abu Dhabi, desde la FP1 hasta las FP3, no estaba del todo satisfecho. Y al final, con cambios muy pequeños, encuentras dos décimas. Pero esas dos décimas son enormes."

Verstappen y la ley del número 1

Coronado campeón durante cuatro años consecutivos y luego destronado por solo dos puntos, Max Verstappen sabe que su liderazgo en Red Bull nunca ha sido cuestionado hasta ahora. El desarrollo de las últimas temporadas nunca ha colocado a su escudería ante una situación como la que vivió McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, pero el neerlandés tiene una opinión tajante al respecto.

"Si yo fuera jefe de equipo, establecería claramente un número 1 y un número 2", afirma. "Pero, evidentemente, un número 2 que aun así pueda sumar suficientes puntos para pelear el campeonato de constructores."

Consultado sobre la perspectiva de formar equipo ahora con el piloto francés Isack Hadjar, considera que el escenario será "muy diferente" en 2026, año de revolución reglamentaria. "En ese sentido, creo que es el momento adecuado para ser promovido [a Red Bull]".

Información adicional por Laurens Stade